ОСАГО подешевело на 200 рублей

Страховщики подвели итоги прошлого года. Выяснилось, что средняя стоимость полиса ОСАГО в прошлом году сократилась на 1,9 процента. А в декабре 2018 года средняя стоимость автогражданки снизилась на 3 процента - с 5 865 рублей до 5 687 рублей.

Снижение размера средней премии было ожидаемо. Оно вызвано увеличением конкуренции между страховыми компаниями и действием системы бонус-малус. Ведь сейчас около 80 процентов всех автовладельцев ездит безаварийно, и совокупная накопившаяся "скидка” обеспечивает снижение средней премии.

Хотя общее количество, полученных страховщиками денег, осталось на том же уровне, что и годом ранее.

То есть при том, что стоимость полисов сократилась, количество застрахованных автомобилей увеличилось примерно на столько же - на два процента. Было заключено 39,98 миллионов договоров на общую сумму 227,9 миллиардов рублей.

При этом резко снизилась сумма выплат по договорам ОСАГО - на 21 процент. Выплаты составили 142,2 миллиарда рублей. Но это не значит, что люди, пострадавшие в авариях стали получать меньше. Снижение вызвано многими факторами. Например, в прошлом году на 11 процентов уменьшилось количество заявленных и урегулированных событий - до 2,1 миллиона страховых случаев. То есть снизилось количество обращений к страховщикам. Также на 11 процентов снизился размер средней выплаты. Он составил 67 063 рубля против 75 736 рублей годом ранее. А сокращение средней выплаты вызвано тем, что чаще стала применяться система, при которой страховщик направляет автомобили на ремонт, а не оплачивает пострадавшему ущерб живыми деньгами. Это позволило избавиться от мошенников. Снизить количество мошенников, которые зарабатывали на выплатах по ОСАГО, удалось и совместной работой с правоохранительными органами. Все это привело к удешевлению выплат по страховым случаям.

При этом в декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года средняя выплата выросла на 5 процентов, с 68 160 рублей до 71 845 рублей.

По мнению президента Российского союза автостраховщиков Игоря Юргенса, эта тенденция сохранится. Ведь после вступления в силу новой редакции Указания Банка России о тарифах, многие страховщики тарифы на обязательную "автогражданку” снижены или оставлены без изменений как минимум в 32 субъектах России и на 63 территориях.