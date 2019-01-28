Подозреваемого в краже из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" полицейские и оперативники ФСБ опознали и задержали быстро. Как рассказали "Российской газете" в МВД, в первую очередь благодаря камерам видеонаблюдения. А во вторую - потому что вор и не думал прятать от этих камер свое лицо. Даже кепки или капюшона не использовал.

Пресс-центр МВД опубликовал видеоролик - запись с видеокамер.

Вот мужчина несколько секунд смотрит на картину, затем снимает ее со стены. Происходит это на глазах двух посетителей галереи, стоявших с ним рядом и также любовавшихся творением художника Архипа Куинджи. Они немного удивлены происходящим, но тревоги не поднимают, видимо, решив, что человек, который снял картину, - сотрудник музея. Тем более что и сигнализация не сработала. По причине, как позже выяснилось, ее отсутствия.

Куда смотрела охрана

Запись с видеокамеры, на которой Чуприков крадет картину, видели практически все. Только вот смотреть на это должны были в первую очередь охранники. Ведь в настоящее время в любом даже захудалом магазине уже установлена система видеонаблюдения. И ее основная задача - не впоследствии смотреть на проказы воришек, а оперативно реагировать.

Так это работает в супермаркетах - один охранник высматривает по видеокамерам воришек, при обнаружении по рации тут же сообщает своим коллегам, находящимся в торговом зале. А те на выходе уже задерживают любителей позариться на чужое. И такая система в основном работает.

Об этом можно судить хотя бы по регулярным скандалам, возникающим из-за грубости охранников, задержавших то школьников, то пенсионеров по подозрению в мелком воровстве. В Третьяковской же галерее - не сыр, не пиво и не колбаса, а художественные ценности. А охрана сработала гораздо хуже, чем в продуктовых сетях.

Стоит напомнить, что до 1 ноября 2015 года практически все государственные музеи и выставки охранялись внутренними войсками МВД. После этой даты под полицейской охраной остались только несколько культурных учреждений, во всех остальных госохрана (ныне это Росгвардия) сохранилась только на уличном периметре. Внутренняя охрана стала заботой руководства учреждений. Им предложили заключить договор с ФГУП "Охрана" МВД России, но многие предпочли сэкономить и нанять частников.

Возможно, именно по этой причине те, кто должен был обеспечивать сохранность экспонатов знаменитого музея, кражу картины великого художника заметили далеко не сразу.

Поздно, но быстро

Тогда полиция и взялась за дело. Быстро определили, кто таков подозреваемый - Денис Чуприков, 1986 года рождения. Установили, где живет.

Ведь фотография злоумышленника находилась в базе МВД. Потому, что совсем недавно, в декабре прошлого года, он был задержан столичными полицейскими за хранение наркотиков. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса РФ. Но, так как попался он впервые, его решили не задерживать и отпустили под подписку о невыезде. Не рецидивист же.

Однако все необходимые процедуры - снятие отпечатков пальцев, фотографирование - ему, как и положено, пришлось пройти. Маловероятно, что похититель картины из Третьяковки не понимал: с тех пор установить его личность для полиции стало минутным делом. Поэтому выглядит очень странным, что Чуприков во время кражи действовал открыто. Едва ли не с показной наглостью. Ведь он точно должен был знать, что вся его подноготная известна полиции.

Так же, не скрываясь от фиксировавших все и вся наружных камер, Чуприков спокойно вышел из Третьяковки, сел в машину и уехал. Полиции оставалось только отследить его маршрут. Опять же - по камерам, установленным на дорогах.

Камеры привели полицейских в Подмосковье, в Одинцовский район, к многоквартирному дому. Оставалось только войти в жилище и скрутить подозреваемого. Что и было с успехом произведено.

Чуприков же скрутившим его спецназовцам заявил, что никаких преступлений не совершал, Конституцию и законы Российской Федерации соблюдает. Правда, на вопрос, где был воскресным днем, ответить затрудняется: "Мне, наверное, надо память освежить", - говорит он.

Неподалеку от дома быстро нашли и картину. В Третьяковке могли вздохнуть спокойно. Она не пострадала. Чуприков, вопреки первоначальным сообщениям о краже, даже не вырезал ее из рамы.

Уже известно, что в Третьяковку картину не вернут, отвезут туда, откуда ее привезли в Москву, - в Русский музей.

Кстати, выяснилось, что страховая стоимость картины - 12 миллионов рублей - занижена. Картина Куинджи явно стоит на порядок больше. Оценочная стоимость ее, по словам экспертов, около 1 миллиона долларов (примерно 66 млн рублей). Более того, оказалось, что картина застрахована только на период транспортировки. На время экспонирования страховая премия не распространяется.

А шуба где?

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что следователи полиции уже возбудили уголовное дело по статье 164 Уголовного кодекса РФ "Хищение предметов, имеющих особую ценность". При этом дело расследуется по пункту "а" части 2. Это означает, что у правоохранительных органов есть основания полагать: преступление было совершено "по предварительному сговору или организованной группой".

Что касается видео ограбления, то в Третьяковской галерее охрана сработала гораздо хуже, чем в продуктовом супермаркете

Выходит, следователи не исключают, что у задержанного были сообщники. По этому составу преступления виновным грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Основания предполагать, что Чуприков мог быть членом организованной преступной группировки, довольно веские.

Прежде всего задержанный не производит вовсе впечатления ценителя искусства. Значит, крал картину не для того, чтобы любоваться ей в одиночестве. А чтобы продать. Но, во-первых, для этого вор должен знать, какую картину именно следует украсть. А во-вторых, кому именно ее можно дорого и безопасно продать.

Чуприков явно не вращался в кругах антикваров, реставраторов, галерейщиков. Значит, кто-то ему подсказал, что надо брать.

Полицейские предполагают, что картина была похищена "под заказ".

Также стало известно точное время совершения кражи. По данным полиции, картина была украдена в период с 18.00 до 18.15 по московскому времени. Вызов на пульт "02" поступил в 18.20.

Однако полицейских вызвали разобраться с пропажей из гардероба Третьяковской галереи шубы одной из посетительниц. Полицейские уже выясняют, не было ли хищение шубы отвлекающим маневром.

Искал работу

Денис Чуприков оказался предпринимателем из Крыма. Он окончил Феодосийский политехнический институт Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова. Его жена Юлия Замятина - выпускница Белорусского государственного экономического университета и Белорусского педагогического университета имени Максима Танка.

Недавно в Москве они искали работу "помощников по ведению хозяйства", указывая аналогичный опыт в этой сфере в 2011-2013 годах в Крыму и в подмосковном поселке Барвиха (Одинцовский район) в 2013-2014 годах. В качестве географической привязки они указывали Одинцовский район Подмосковья, поскольку сами проживали в поселке Заречье.

В октябре 2018 года Чуприков был привлечен к административной ответственности за мелкое хулиганство. Согласно постановлению суда, он "нарушал общественный порядок, выражался нецензурной бранью, громко кричал, размахивал руками, выражал явное неуважение к обществу, при задержании сотрудниками полиции вел себя агрессивно". А в декабре - попался на наркотиках.

"Сейчас с задержанным проводятся следственные действия. Следователь планирует обратиться с ходатайством в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу во вторник", - сообщили в столичной полиции. Также сообщается о том, что Чуприкову назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Кража картины в Третьяковке - второе серьезное происшествие за 8 месяцев. Вечером 25 мая 2018 года в галерее был задержан мужчина, который металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно.

В результате холст оказался порван в нескольких местах, а рама повреждена битым стеклом. Картина до сих пор находится на реставрации.

А на днях из Государственного исторического музея пропала икона "Богоматерь Смоленская Шуйская".