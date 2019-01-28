Раскрыт необычный секрет Samsung Galaxy S10

Новый флагман Samsung, Galaxy S10, получит две необычные и очень полезные функции.

Портал Slashleaks выложил фото зарядного устройства, которое будет идти в комплекте с гаджетом. Указанные параметры - 12 В, 2,1 А и мощность 25 Вт позволят заряжать смартфон быстро как через провод, так и с помощью беспроводного устройства.

Еще одна интересная утечка - информация о том, что Galaxy S10 получит реверсивную зарядку. Источники портала Mydrivers рассказали о функции Powershare. Это технология беспроводной обратной зарядки, которая позволит пополнять аккумуляторы других устройств (они должны поддерживать индуктивную зарядку).

Серия Samsung Galaxy S10 будет включать в себя три модели: Galaxy S10E, Galaxy S10, Galaxy S10 +. Кроме того, компания намерена представить первый серийный аппарат с гибким экраном и поддержкой 5G. Устройства поулчат аккумуляторы емкостью 3100 мАч, 3500 мАч, 4100 мАч и 5000 мАч соответственно и будут работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 855 с новой трехкластерной восьмиядерной архитектурой.

Презентация новинок назначена на 20 февраля.