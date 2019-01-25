Первый Samsung с гибким экраном - какого он цвета и будет ли 5G

В последнее время количество утечек и слухов о смартфонах с различными вариациями складывающихся и гнущихся экранов зашкаливает. Свои варианты, предположительно, разрабатывает Motorola, Xiaomi, ZTE и другие крупные производители.

Судя по информации, размещенной на Sammobile, компания Samsung хочет опередить конкурентов, перестать заигрывать с аудиторией тестовыми прототипами и представить первый серийный аппарат с гибким дисплеем уже 20 февраля на презентации основной линейки флагманов Galaxy S10. Дабы усилить впечатление на зрителя, устройство получит возможность работать в 5G-сетях последнего поколения. Отсюда и предположительное название новинки - 5G Galaxy Fold с индексом SM-F907N.

Вся загвоздка кроется в распространенности самих 5G-сетей. Полностью завершено развертывание только в родной стране производителя. В Соединенных Штатах работы по покрытию территории новейшим способом связи находятся в завершающей стадии. Поэтому продажи, скорее всего, стартуют сначала в этих двух государствах, а затем, по мере подготовки инфраструктуры, доберутся до других рынков.

В таком свете видится очень логичным решение о выпуске складной модели с опциональным наличием или отсутствием 5G-модуля. Во сколько обойдется разница в цене таких версий, пока что можно только гадать.

Помимо прочего, стали известны и расцветки грядущего гаджета - синяя, зеленая, серебряная и черная. Естественно, в течение жизненного цикла модели и по мере ее популярности возможно появление эксклюзивных и лимитированных окрасов.

О цене пока нет никаких данных, но если отталкиваться от ранее просочившейся информации о стоимости смартфонов основной серии Galaxy S10 и сопоставить ее с тем, что складной 5G будет явно дороже, то речь идет о цифре превышающей 1599 евро (более 120 тысяч рублей).