Раскрыты характеристики дешевого смартфона Nokia на чистом Android

Компания Nokia готовится представить на выставке Mobile World Congress в Барселоне новую модель бюджетного смартфона Nokia 1 Plus, которая будет работать на "чистом" Android.

Прямо "из коробки" владельцы новинки будут получать новейшую версию Android 9.0 Pie Go Edition - быстрой и легкой версии мобильной операционки от Google, ориентированной на маломощное железо и 0,5-1 гигабайта оперативной памяти.

Nokia 1 Plus получит гигабайт ОЗУ и представленный осенью 2018 года, то есть относительно свежий процессор MediaTek MT6739WW, который позволяет реализовать поддержку связи 4G, работу с вытянутыми экранами и обработку изображений с двойных камер.

Разрешение экрана новинки составит 960x480 пикселей, то есть соотношение сторон будет равняться 18:9. Информации о размере экрана, а также разрешении камер нет. В то же время имеются данные о цене - по предварительным оценкам, она не превысит ста евро, или около 7500 рублей. Конкурировать Nokia 1 Plus придется с Redmi Go от Xiaomi - тот, по данным продавцов, обойдется покупателям в 89 евро, или примерно в 6600 рублей. Redmi Go, впрочем, еще не анонсирован. Авторы канала Gadget Arena попытались представить, как будет выглядеть дешевый аппарат от Nokia.