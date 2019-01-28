Девушка из Брянска выиграла в лото "квартиру без очереди"

Участница очередного розыгрыша от "Русского лото" Александра Трубихина из Брянска получит трехкомнатную квартиру. Телепередачу "У нас выигрывают" с участием удачливой девушки из Брянска показали в минувшие выходные.

В прямом эфире программы, приуроченной ко дню российского студенчества, Трубихина рассказала, что работает пиарщиком в сфере культуры и считает своим главным качеством упорство. Она участвовала в розыгрыше "квартиры без очереди".

- По правилам конкурса ей требовалось угадать одну из двенадцати ячеек сейфа, в которой лежал заветный ключ. У Александры была возможность исключить две ячейки, так что выбирать пришлось из десяти. В решающий момент она указала на ячейку № 10 и угадала, - сообщили в компании "Столото", которая распространяет билеты государственных лотерей.