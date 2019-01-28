Погиб подросток, которого подожгли "друзья" в подъезде столичного дома

В Москве 15-летний подросток погиб от ожогов, став жертвой своих же приятелей.

Само происшествие случилось еще в пятницу, 25 января. Школьник проводил время с друзьями на лестничной клетке одного из домов по улице Берзарина. Что произошло между друзьями, в точности пока не выяснено. Но известно, что мальчика окатили из канистры с керосином, а потом, по предварительной версии, бросили в него окурок.

На самом деле зажечь материал, пропитанный керосином, от окурка довольно сложно. Поэтому такое утверждение вызывает массу вопросов. Уголовное дело было заведено полицией по признакам причинения тяжкого вреда здоровью по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса. На тот момент ребенок был доставлен в больницу с 98 процентами ожогами тела. Повреждены были в том числе дыхательные пути.

Теперь придется переквалифицировать это преступление по части 4 этой же статьи, которая предусматривает ограничение свободы на срок до 15 лет.

Возможные виновники - также подростки. Предположительно их было трое. Их запечатлели камеры видеонаблюдения подъезда. Один из подростков выбегал с горящим рукавом.