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28.01.2019 22:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Погиб подросток, которого подожгли "друзья" в подъезде столичного дома

Текст: Владимир Баршев

В Москве 15-летний подросток погиб от ожогов, став жертвой своих же приятелей.

Само происшествие случилось еще в пятницу, 25 января. Школьник проводил время с друзьями на лестничной клетке одного из домов по улице Берзарина. Что произошло между друзьями, в точности пока не выяснено. Но известно, что мальчика окатили из канистры с керосином, а потом, по предварительной версии, бросили в него окурок.

Фото: iStock
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На самом деле зажечь материал, пропитанный керосином, от окурка довольно сложно. Поэтому такое утверждение вызывает массу вопросов. Уголовное дело было заведено полицией по признакам причинения тяжкого вреда здоровью по части 1 статьи 111 Уголовного кодекса. На тот момент ребенок был доставлен в больницу с 98 процентами ожогами тела. Повреждены были в том числе дыхательные пути.

Теперь придется переквалифицировать это преступление по части 4 этой же статьи, которая предусматривает ограничение свободы на срок до 15 лет.

Возможные виновники - также подростки. Предположительно их было трое. Их запечатлели камеры видеонаблюдения подъезда. Один из подростков выбегал с горящим рукавом.  

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