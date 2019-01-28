Похитителя картины Куинджи отправят к психиатрам

Подозреваемого в краже шедевра Архипа Куинджи из Третьяковской галереи отправят на психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Экспертизу Денис Чуприков пройдет в институте психиатрии имени Сербского. Во время обследования подследственный будет находиться в стационаре. Экспертиза необходима, чтобы понять, есть ли у мужчины психические болезни. И главное - был ли он вменяем, когда пошел на кражу из Третьяковки.

Как уже писала "РГ", на след Чуприкова удалось выйти благодаря системе уличного наблюдения "Безопасный город". Мужчину в Подмосковье задержали сотрудники ФСБ и полиции. Против Чуприкова возбуждено уголовное дело, во вторник суд изберет ему меру пресечения.