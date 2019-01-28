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28.01.2019 20:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Похитителя картины Куинджи отправят к психиатрам

Текст: Сергей Бабкин

Подозреваемого в краже шедевра Архипа Куинджи из Третьяковской галереи отправят на психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Фото: Оперативное видео МВД РФ
МВД опубликовало видео кражи картины Архипа Куинджи

Экспертизу Денис Чуприков пройдет в институте психиатрии имени Сербского. Во время обследования подследственный будет находиться в стационаре. Экспертиза необходима, чтобы понять, есть ли у мужчины психические болезни. И главное - был ли он вменяем, когда пошел на кражу из Третьяковки.

Как уже писала "РГ", на след Чуприкова удалось выйти благодаря системе уличного наблюдения "Безопасный город". Мужчину в Подмосковье задержали сотрудники ФСБ и полиции. Против Чуприкова возбуждено уголовное дело, во вторник суд изберет ему меру пресечения.

Происшествия Правосудие Следствие Культура Арт Живопись Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи
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