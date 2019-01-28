Рособрнадзор отозвал лицензию у частного вуза в Москве

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки прекратила действие лицензии "Столичного института бизнес-технологий и управления".

Решение было принято на основании постановления Арбитражного суда, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Теперь вуз обязан прекратить свою деятельность. Учредитель также должен с письменного согласия обеспечить перевод студентов в другие учебные заведения, имеющие госаккредитацию программ по аналогичным направлениям подготовки, с сохранением условий обучения.

Ранее стало известно, что по итогам 2018 года Рособрнадзор приостановил действие лицензий в 47 вузах, а 28 учебных заведений лишились аккредитации по некоторым программам.