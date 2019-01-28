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28.01.2019 07:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье будут учить музейных работников

Текст: Анна Бондаренко

Дальневосточный федеральный университет и Государственная Третьяковская галерея уже в этом году на базе вуза начнут учить музейных специалистов широкого профиля, сообщает пресс-служба ДВФУ.

Такие специалисты потребуются в том числе и во многофункциональном культурном центре, который планируется открыть во Владивостоке к 1 января 2024 года.

Сообщается, что образовательный модуль будет называться «Музейное дело и арт-менеджмент». Студенты-гуманитарии смогут изучать здесь историю искусств и музейного дела, музейное проектирование, правовые основы музейной работы и другие дисциплины.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
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Также обсуждается открытие совместной магистерской программы по музейному делу в Школе искусств и гуманитарных наук ДВФУ. Часть курсов будут читать приглашенные специалисты Третьяковской галереи.

"Музеи меняются, и сегодня все больше молодых и энергичных людей хотят работать в культуре. Мы надеемся, совместные программы с ДВФУ привлекут внимание абитуриентов и студентов к этой интересной профессии, и в дальневосточном регионе появится еще больше увлеченных, профессиональных кураторов, педагогов, менеджеров, исследователей", - считает директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

Ректор ДВФУ Никита Анисимов уверен, что "программы будут популярны и среди иностранных студентов, особенно из Азии, где так любят и ценят классическое русское искусство".

Музейный комплекс объединит филиалы Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея, Музея Востока, концертный зал на тысячу мест и гостиничный комплекс Мариинского театра. Сейчас на месте идет демонтаж старых зданий. Вторая строительная площадка многофункционального культурного центра находится на острове Русский. Там откроют хореографическую, музыкальную, общеобразовательную школу и интернат для детей, а также построят жилье для сотрудников культурно-образовательного центра.

Общество Образование Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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