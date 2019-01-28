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28.01.2019 11:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Саратове уволен чиновник, отправивший учителей убирать снег в мешки

Текст: Андрей Куликов (Саратов)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Саратове после скандала, когда учителя в двадцатиградусный мороз убирали снег на субботнике, уволили начальника районного отдела образования, а директор школы получила выговор.

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В пресс-службе администрации Саратова рассказали о результатах проверки участия учителей школы № 95 в субботнике в день, когда в городских школах отменили занятия из-за мороза.

Как сообщается, проблема возникла в результате непродуманных решений, принятых в районном отделе образования. При организации субботника не учли погодные условия, объем работы, не обеспечили педагогов инвентарем. По итогам проверки начальник отдела образования администрации Октябрьского района города уволена, заместителю главы администрации Октябрьского района по социальной сфере и директору школы № 95 объявили выговоры.

- Нельзя ставить невыполнимую цель и требовать от подчиненных невозможного. В любом деле необходимо руководствоваться предписанными нормами и здравым смыслом, - цитирует пресс-служба главу Саратова Михаила Исаева.

Ранее фотография, на которой учителя саратовской школы № 95 собирают снег в мешки для мусора, была выложена в соцсети и получила большой резонанс.

Общество Образование Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов
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