На Алтае возбудили дело о дебоше депутата в кафе

В СУ СКР по Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении зампредседателя Совета депутатов Чемальского района.

Установлено, что 22 декабря, во время новогоднего корпоратива в кафе "Чемальское подворье" депутат отказался оплатить заказанную и выпитую компанией водку. Требования персонала кафе настолько расстроили народного избранника, что он набросился с кулаками на управляющую. Досталось и 59-летней местной жительнице, под чье пение депутат отмечал предстоящий праздник, и ее 14-летнему внуку, который заступился за бабушку и пытался прекратить это безобразие.

Видео депутатской нецензурной перебранки спустя пару дней появилось в сети, в следственном управлении начали проверку, которая продлилась ровно месяц. Как сообщили в региональном СУ СКР, уголовное дело возбуждено по статье УК о побоях, которые депутат нанес двум женщинам, а также несовершеннолетнему.