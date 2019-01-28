Сибиряков массово эвакуируют из-за сообщений о минировании

В Новосибирске, Омске и Алтайском крае зарегистрированы десятки сообщений о минировании школ, больниц и бизнес-центров.

После анонимных звонков о заложенных бомбах спасатели и полицейские эвакуируют людей из социальных учреждений и торговых центров. В Новосибирске неизвестные "заминировали" четыре лечебных учреждения, бизнес-центр "Кронос" и несколько школ.

- Сообщения о "бомбе" поступили в администрацию города Обь, в больницу Краснообска, поликлинику на Героев Революции, 5, в медицинские учреждения на улице Охотской, Промышленной, а также в школы на Вертковской, Зорге и Перевозчикова, - пишут жители региона в социальных сетях. - Помимо этого проходит эвакуация посетителей и персонала банка "Левобережный" на улице Кирова.

В Омске с утра также началась массовая эвакуация школ и лечебных учреждений. Как стало известно "РГ", в дежурные части экстренных служб с утра поступило уже более десяти сообщений о бомбах. В УМВД по Омской области ситуацию пока не комментируют.

В Барнауле письма с сообщениями о минировании по электронной почте получили более 10 школ города, а также городская администрация. Отмечается, что была веерная рассылка. Сибиряки также сообщают о том, что их выводят на улицу на мороз.

- Мы выполняем распоряжение полиции: три школы уже эвакуировано, детей отпустили домой, одну из начальных школ эвакуировали в детский сад, - сообщил представитель мэрии Барнаула информационному агенству ТАСС.

В настоящее время по всем фактам проводится проверка, работают оперативные службы.