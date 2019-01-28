Транснефть - Западная Сибирь подвела итоги Года энергосбережения

Новости

Кроссоверы Nissan подорожали в России 13:00
В Петербурге у школьника в руках взорвалась петарда 12:50
В Удмуртии трое мужчин погибли при пожаре 12:37
Под Воронежем обрушилась кровля детского сада 12:37
В Крыму завели уголовное дело после порчи памятника "Вежливым людям" 12:24
В Перми началась операция по спасению дрейфующих кораблей 12:17
В российских магазинах появятся биопродукты 12:08
Филиппины внесли в черный список 133 иностранца за грубость 12:06
Завод Subaru начал работу после 12-дневного простоя 12:01
На Алтае возбудили дело о дебоше депутата в кафе 11:55
В ГД оценили слова о депутата Рады о прекращении контракта по газу 11:53
Рособрнадзор отозвал лицензию у частного вуза в Москве 11:52
В красноярской школе учительницу ошпарило кипятком из лопнувшей батареи 11:45
Кобелев: "Зенит" не развалится после ухода Паредеса 11:33
В Саратове уволен чиновник, отправивший учителей убирать снег в мешки 11:33
Читинских школьников посадят на карантин из-за гриппа 11:32
На Кубани при взрыве газового баллона пострадали два человека 11:26
Последнего пострадавшего от взрыва в Магнитогорске выпишут из больницы 11:25
Минск: Нацбанк готовит меры по дедолларизации экономики 11:23
Хакеры разместили известный сериал на сайте правительства Тувы 11:14
В Петербурге скончалась олимпийская чемпионка Нина Балдычева 11:07
Закрывшийся завод ЗИЛ продает новые "Бычки" без пробега 11:07
Депутат Рады рассказал о последствиях прекращения транзита газа из РФ 10:54
Третьяковская галерея открылась после кражи картины Куинджи 10:52
Жители Благовещенска получили тяжелые ожоги при возгорании газа 10:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
ВС РФ разъяснил, как правильно поступать с бракованным гаджетом
ВС РФ разъяснил, как правильно поступать с бракованным гаджетом
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
28.01.2019 12:03
Проект: В регионах

Транснефть - Западная Сибирь подвела итоги Года энергосбережения

АО "Транснефть - Западная Сибирь" подвело итоги технических мероприятий по реализации Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности за 2018 год. Цель - рациональное использование топливно-энергетических ресурсов в производственной деятельности.

Фактическая годовая экономия компании от реализации энергосберегающих мероприятий составила 29,7 млн рублей. Такой результат был достигнут за счет внедрения акционерным обществом современных энергоэффективных технологий и оборудования с улучшенными энергосберегающими характеристиками.

По итогам 2018 года наибольший процент экономии в денежном эквиваленте обеспечила деятельность по оптимизации маршрутов перевозок, уменьшению непроизводительных пробегов и повышению транспортной дисциплины, обновление парка автомобильной и специальной техники. В рамках реализации мероприятий по данному направлению было сэкономлено 1 209 тонн условного топлива (т.у.т), или 22,8 млн рублей.

Оптимизация технологических режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов, очистка внутренней поверхности магистральных нефтепроводов и магистральных нефтепродуктопроводов (МН и МНПП), замена светильников и прожекторов освещения на светодиодные в сумме позволили сэкономить порядка 6 млн рублей.

В течение 2018 года во всех филиалах АО "Транснефть - Западная Сибирь" были установлены 2017 современных светодиодных светильника с датчиками движения и освещенности. Замена выработавших срок службы электродвигателей на оборудование с улучшенным КПД и реконструкция систем катодной защиты с применением новых типов анодных заземлителей также обеспечили экономию электроэнергии.

В целях сокращения затрат на котельно-печное топливо специалисты предприятия выполнили установку 13 систем автоматического регулирования температурного режима в соответствии с температурой помещений, временем суток, днями недели. Данные системы были установлены на Пойменской нефтеперекачивающей станции (НПС), НПС "Абатская", Кемчугской НПС, НПС Каштан, Омской базе производственно-технического обслуживания и комплектации оборудованием, Анжеро-Судженской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС), ЛПДС "Сокур" и Татарской ЛПДС.

Выполнен капитальный ремонт теплотрасс НПС "Вагай" Ишимского РНУ и Татарской ЛПДС Омского РНУ. При этом были использованы трубы с современными теплоизоляционными материалами.

Как отметил главный инженер АО "Транснефть - Западная Сибирь" Дмитрий Хрычёв, важным аспектом программы энергосбережения компании является обеспечение энергобезопасности производственных объектов. С этой целью предприятие не только модернизирует существующую энергоинфраструктуру, но и выделяет средства на строительство новой. В августе прошлого года на ЛПДС "Сокур" Новосибирского РНУ была введена в эксплуатацию новая блочная котельная с автоматическим регулированием режима теплоснабжения предприятия. Это, в свою очередь, позволило значительно сократить затраты на отопление, а также максимально исключить возникновение нештатных ситуаций при эксплуатации систем теплоснабжения производственных и административно-бытовых помещений.

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово СФО Красноярский край Красноярск СФО Новосибирская область Новосибирск СФО Омская область Омск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В кемеровских больницах началась массовая эвакуация пациентов
Депутат Рады рассказал о последствиях прекращения транзита газа из РФ
Венгрия отказалась давить на Россию по требованию США
Прокуратура выяснит причину обрушения перекрытий в жилом доме Перми
Минфин США снял санкции с компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго"