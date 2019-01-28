Транснефть - Западная Сибирь подвела итоги Года энергосбережения

АО "Транснефть - Западная Сибирь" подвело итоги технических мероприятий по реализации Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности за 2018 год. Цель - рациональное использование топливно-энергетических ресурсов в производственной деятельности.

Фактическая годовая экономия компании от реализации энергосберегающих мероприятий составила 29,7 млн рублей. Такой результат был достигнут за счет внедрения акционерным обществом современных энергоэффективных технологий и оборудования с улучшенными энергосберегающими характеристиками.

По итогам 2018 года наибольший процент экономии в денежном эквиваленте обеспечила деятельность по оптимизации маршрутов перевозок, уменьшению непроизводительных пробегов и повышению транспортной дисциплины, обновление парка автомобильной и специальной техники. В рамках реализации мероприятий по данному направлению было сэкономлено 1 209 тонн условного топлива (т.у.т), или 22,8 млн рублей.

Оптимизация технологических режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов, очистка внутренней поверхности магистральных нефтепроводов и магистральных нефтепродуктопроводов (МН и МНПП), замена светильников и прожекторов освещения на светодиодные в сумме позволили сэкономить порядка 6 млн рублей.

В течение 2018 года во всех филиалах АО "Транснефть - Западная Сибирь" были установлены 2017 современных светодиодных светильника с датчиками движения и освещенности. Замена выработавших срок службы электродвигателей на оборудование с улучшенным КПД и реконструкция систем катодной защиты с применением новых типов анодных заземлителей также обеспечили экономию электроэнергии.

В целях сокращения затрат на котельно-печное топливо специалисты предприятия выполнили установку 13 систем автоматического регулирования температурного режима в соответствии с температурой помещений, временем суток, днями недели. Данные системы были установлены на Пойменской нефтеперекачивающей станции (НПС), НПС "Абатская", Кемчугской НПС, НПС Каштан, Омской базе производственно-технического обслуживания и комплектации оборудованием, Анжеро-Судженской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС), ЛПДС "Сокур" и Татарской ЛПДС.

Выполнен капитальный ремонт теплотрасс НПС "Вагай" Ишимского РНУ и Татарской ЛПДС Омского РНУ. При этом были использованы трубы с современными теплоизоляционными материалами.

Как отметил главный инженер АО "Транснефть - Западная Сибирь" Дмитрий Хрычёв, важным аспектом программы энергосбережения компании является обеспечение энергобезопасности производственных объектов. С этой целью предприятие не только модернизирует существующую энергоинфраструктуру, но и выделяет средства на строительство новой. В августе прошлого года на ЛПДС "Сокур" Новосибирского РНУ была введена в эксплуатацию новая блочная котельная с автоматическим регулированием режима теплоснабжения предприятия. Это, в свою очередь, позволило значительно сократить затраты на отопление, а также максимально исключить возникновение нештатных ситуаций при эксплуатации систем теплоснабжения производственных и административно-бытовых помещений.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"