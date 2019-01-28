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28.01.2019 10:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В кемеровских больницах началась массовая эвакуация пациентов

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

В экстренные службы продолжают поступать сигналы о "минировании" медицинских и образовательных учреждений. В Кемерове неизвестные заявили о взрывных устройствах в десяти больницах.

В Абакане и Красноярске проверяют данные о минировании

В социальных сетях горожане сетуют на то, что им приходится раздетыми выходить на улицу в мороз. Кемеровчане выложили в сеть видеоролик, на котором видно, как пациентов больницы переводят через дорогу вместе с капельницами. По данным областного департамента охраны здоровья населения, из больниц пришлось эвакуировать около трех тысяч пациентов и сотрудников.

- На местах работают правоохранительные органы. Кузбассовцев просят проявить терпение и понимание в связи с проведением спецдействий, - сообщает администрация Кемеровской области. - Экстренные эвакуации из зданий, сбитый режим работы учреждений - это вынужденные меры, связанные исключительно с вопросами обеспечения безопасности людей.

Напомним, сегодня по Сибири вновь прокатилась мощная волна ложных сообщений о минировании. Анонимные звонки с предупреждениями о заложенных взрывных устройствах и веерная рассылка по электронной почте привели к массовой эвакуации жителей в Новосибирске, Омске, Красноярске, Барнауле и других городах.

В правоохранительных органах ситуацию с "минированием" не комментируют. Известно, что силовики отрабатывают каждое сообщение. Ни одно из них пока не подтвердилось.

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