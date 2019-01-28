В Омске спортсмен умер на матче по флорболу

Следственный комитет начал проверку по факту смерти 25-летнего спортсмена-флорболиста перед любительским матчем.

Инцидент произошел 26 января вечером в спортзале СК "Юность", где должен был проходить игровой тур по флорболу (хоккей в зале - прим.ред.). Во время разминки один из спортсменов почувствовал себя плохо. Спасти его не удалось - он скоропостижно скончался.

- По предварительным данным, полученным в результате судебно-медицинского исследования, смерть игрока наступила от острой сердечной недостаточности, - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по омской области Лариса Болдинова.

Между тем это уже не первый случай, когда игроки погибают во время вечерних или ночных любительских матчей. Прошлым летом в Омске 54-летний хоккеист умер во время игры прямо на льду. Причиной его смерти стала тромбоэмболия.