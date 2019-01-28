С 11 февраля стартует первый этап перехода на эфирное цифровое вещание регионов. По плану, который утвердило минкомсвязь, в семи регионах перестанут передавать аналоговый эфир федеральных каналов. Региональные программы продолжат вещать в прежнем режиме.

Как идет подготовка к переходу на "цифру" в Чечне, Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской и Ярославской областях, узнали корреспонденты "Российской газеты".

Практически во всех этих регионах предусмотрена материальная помощь малоимущим гражданам и многодетным семьям, инвалидам на покупку оборудования для приема цифрового эфирного сигнала.

В большинстве регионов за помощью надо обращаться за единовременным пособием в органы соцзащиты.

В нескольких регионах даже предусмотрели возможность покупки не только цифровой приставки для приема сигнала стандарта DVB-T2, дециметровой антенны, но и ТВ-приемника, как ранее рекомендовали в минкомсвязи. В среднем на приобретение приставки выделяют по тысячи рублей, а на покупку телевизора - по шесть тысяч.

Например, в Рязанской области помогают купить телевизор, если доход семьи не превышает величину прожиточного минимума и телевизор в их семье технически не предусматривает подключения цифровой приставки. 170 гражданам помощь уже оказана на 259 тысяч рублей. В Ярославской области все делается в рамках соцконтрактов. В Тульской области кроме органов соцзащиты за компенсацией можно обращаться и в МФЦ.

В Пензенской области уточнили, в какие сроки можно купить приставку или антенну и потом обратиться за материальной помощью. Так, приобрести оборудование можно до 30 июня. Для получения единовременной выплаты надо обратиться в министерство труда, соцзащиты и демографии. Время обращения продлили до 1 октября. В Магаданской области закупили приставки для пожилых и инвалидов, которые стоят на соцобслуживании, ветеранов Великой Отечественной войны, неработающих пенсионеров.

В поселениях, где нет эфирного сигнала, по закону операторы спутниковой связи обязаны бесплатно обеспечить прием двадцати общедоступных федеральных каналов.

Но покупать и устанавливать тарелки и приставки для приема сигнала в более чем 1800 поселениях (список опубликован на сайте минкомсвязи) социально незащищенным гражданам должны региональные власти.

Практически во всех регионах предусмотрена материальная помощь малоимущим и многодетным семьям для покупки оборудования приема цифрового ТВ

В Ярославской и Пензенской областях обеспечено 100-процентное покрытие цифрового эфирного телевещания, и здесь не надо выделять средства для приема спутникового сигнала. А вот для населения, проживающего в Рязанской области вне зоны покрытия цифрового телевидения, предлагается установка спутникового оборудования. Операторы сами организовали эту работу. Для граждан, имеющих доход ниже прожиточного минимума, оказывается материальная помощь до шести тысяч рублей по факту приобретенного оборудования. Для получения материальной помощи необходимо обратиться в любое отделение социальной защиты населения.

В Чечне 54 объекта цифрового вещания. Охват составляет 99,5 процента населения. В оставшиеся 0,5 процента входят мелкие населенные пункты в горах. Их около 40. Это, как правило, брошенные населенные пункты, где не проживают люди, либо они там находятся только в летнее время, когда занимаются животноводством и земледелием. Планов по установке спутниковых систем вещания там нет, - пояснил заместитель главного инженера филиала РТРС "РТПЦ Чеченской Республики" Виктор Волгин. В Ульяновской области в населенных пунктах, не попадающих в зону приема цифрового ТВ-сигнала (в них проживает менее 4 процентов жителей области), подавляющее большинство населения уже пользуется спутниковыми антеннами, позволяющими бесплатно получать 20 каналов, вошедших в первый и второй мультиплексы. Остальные имеют возможность приобрести спутниковое оборудование со скидкой. Соответствующие соглашения с дилерами имеются, рассказала "РГ" директор ОГКУ "Правительство для граждан" Светлана Опенышева.

Что касается мониторинга стоимости оборудования для приема цифрового телевидения, то он ведется практически во всех регионах. Выбрать приставку и установить ее помогут волонтеры. Практически во всех семи регионах есть отряды волонтеров. Всего в Пензенской области задействовано 500 волонтеров. В Ярославской области задействовано примерно 100 добровольцев.

Важно не допустить в переходный период различных мошеннических действий, поэтому волонтеры будут посещать граждан только в сопровождении сотрудников соцслужб или представителей муниципалитетов. При этом визитеры не вправе предлагать купить оборудование для цифрового вещания.

С приходом цифрового эфирного сигнала в регионах идет ревизия систем коллективного приема телесигнала. В большей части субъектов РФ их восстанавливают в многоквартирных домах органы местного самоуправления. Установка происходит за счет собственников жилья и по их общему решению.

Что касается новых домов, то, например, в Магаданской области решено при их проектировании и строительстве предусматривать установление коллективных антенн. С их помощью цифровой сигнал можно принимать сразу на несколько телевизоров и смотреть по ним разные программы.