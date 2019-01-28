МЧС предупредило о возвращении метели в Волгоградскую область

Днем 28 января на территории Волгоградской области прогнозируется усиление юго-западного и западного ветра, ожидается сильный снегопад в северных районах региона. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС.

По данным метеорологов, порывы ветра могут достигать 13-18 метров в секунду, на дорогах возможны гололедица, снежные заносы и накаты. Ожидается метель. Спасатели предупреждают, что в связи с прогнозом возможны ЧС, связанные с заторами на дорогах, а также отключением электроснабжения. В ведомстве просят воздержаться от дальних поездок, а в городах пользоваться общественным транспортом.

В то же время военные инженеры проложили сквозь снег, высотой около полутора метров, свыше 40 километров автодороги между хуторами Гормаки и Гончары Палласовского района. Сейчас тяжелые саперные бронемашины, на базе танков Т-72 и Т-90А, пробиваются сквозь снежные переметы к поселку Золотари.

В спасательной операции задействовано десять единиц техники, в том числе тяжелые инженерные машины разграждения ИМР-2 и "Вепрь", а также 20 военнослужащих и специалисты МЧС.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Южного военного округа, саперам предстоит расчистить от снега еще около 100 километров дорог общего пользования до поселка Эльтон и города Палласовка. Положение усугубляется с начавшимся в регионе снегопадом и разыгравшейся метелью, сопровождающейся усилением юго-западного и западного ветра до 13-18 метров в секунду.

Росавтодор обратился к автолюбителям с просьбой воздержаться от поездок на участке автодороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград с 446 по 554 километры. Кроме того, на данном участке закрыто движение для пассажирского и грузового транспорта. Из-за бурана видимость на трассе снизилась до 20 метров.

Напомним, что сильный снегопад в Волгоградской области начался 24 января. Он сопровождается морозами - местами температура воздуха опускается до -25 градусов и сильным ветром. Дорожные и коммунальные службы региона работают в круглосуточном режиме, но не справляются, и тогда глава региона Андрей Бочаров обратился за помощью к военным. Совершив 250-ти километровый марш, военные инженеры вместе с сотрудниками МЧС приступили к расчистке сугробов.