В Крыму завели уголовное дело после порчи памятника "Вежливым людям"

Хулиган, обливший краской памятник "Вежливым людям" в Симферополе, стал фигурантом уголовного дела по статье "вандализм". Об этом сообщила пресс-служба МВД Республики Крым.

Напомним, инцидент произошел ночью 27 января. Полиция задержала пьяного мужчину, облившего красной краской памятник "Вежливым людям", установленный на пересечении улиц Екатерининской и Серова вблизи здания парламента Крыма. В отделении полиции в отношении задержанного составили протокол об административном правонарушении. Сегодня подозреваемый арестован в порядке статьи 91 (подозрение в совершении преступления) УПК РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело по части второй статьи 214 (вандализм).

Коммунальные службы города отмыли памятник от краски за два часа.

Справка "РГ"



Памятник "Вежливым людям" в Симферополе открыт 1 июня 2016 года. В торжественной церемонии приняли участие рота почетного караула Черноморского флота, крымское ополчение, подразделение одной из воинских частей, а также сотни крымчан и гостей столицы республики. Композиция состоит из солдата в полной амуниции, девочки с цветами и трущегося у ног кота. Автор скульптуры - академик Российской академии художеств, народный художник России Салават Щербаков