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28.01.2019 12:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму завели уголовное дело после порчи памятника "Вежливым людям"

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Александр Полегенько/РИА Новости Фото: Александр Полегенько/РИА Новости
Фото: Александр Полегенько/РИА Новости

Хулиган, обливший краской памятник "Вежливым людям" в Симферополе, стал фигурантом уголовного дела по статье "вандализм". Об этом сообщила пресс-служба МВД Республики Крым.

Фото: Оперативное видео МВД РФ
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Напомним, инцидент произошел ночью 27 января. Полиция задержала пьяного мужчину, облившего красной краской памятник "Вежливым людям", установленный на пересечении улиц Екатерининской и Серова вблизи здания парламента Крыма. В отделении полиции в отношении задержанного составили протокол об административном правонарушении. Сегодня подозреваемый арестован в порядке статьи 91 (подозрение в совершении преступления) УПК РФ. В отношении него возбуждено уголовное дело по части второй статьи 214 (вандализм).

Коммунальные службы города отмыли памятник от краски за два часа.

Справка "РГ"

Памятник "Вежливым людям" в Симферополе открыт 1 июня 2016 года. В торжественной церемонии приняли участие рота почетного караула Черноморского флота, крымское ополчение, подразделение одной из воинских частей, а также сотни крымчан и гостей столицы республики. Композиция состоит из солдата в полной амуниции, девочки с цветами и трущегося у ног кота. Автор скульптуры - академик Российской академии художеств, народный художник России Салават Щербаков

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