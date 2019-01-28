Последнего пострадавшего от взрыва в Магнитогорске выпишут из больницы

Последнего пострадавшего после ЧП в жилом доме Магнитогорска планируют завтра выписать из больницы, сообщили в понедельник в минздраве Челябинской области.

- На завтра планируется выписка из Челябинской областной больницы молодого мужчины, пострадавшего при обрушении жилого дома в Магнитогорске, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Из всех, кто находился на лечении в южноуральских клиниках, это последний пациент. В условиях стационара продолжает оставаться 11-месячный ребенок, доставленный из Челябинска в столичный НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Как уже сообщала "РГ", при взрыве газа в жилом доме Магнитогорска 31 декабря 2018 года погибли 39 человек. В первые часы после обрушения были спасены 18 человек, в том числе и глава семьи уроженцев Таджикистана. 3 января он был доставлен в из Магнитогорска в Челябинскую областную больницу.

У пострадавшего обнаружили тяжелые травмы грудной клетки, повреждение брюшной полости, разрыв селезенки и черепно-мозговую травму.

Под завалами дома нашли тела жены и троих малолетних детей спасенного главы семьи.