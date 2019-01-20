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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Хоккеисты болеют за Ваню

Представители ХК "Металлург" навестили спасенного в Магнитогорске малыша
Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Федеральный выпуск №7769 (11)

Представители хоккейного клуба "Металлург" побывали в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где проходит лечение 11-месячный Ваня Фокин, извлеченный из-под завалов рухнувшего подъезда в Магнитогорске. Магнитогорская команда еще раз напомнила, что в беде своих не бросает.

Леониду Рошалю представители ХК "Металлург" вручили клюшку с автографами всей команды. Фото: Пресс-служба ХК "Металлург" Леониду Рошалю представители ХК "Металлург" вручили клюшку с автографами всей команды. Фото: Пресс-служба ХК "Металлург"
Леониду Рошалю представители ХК "Металлург" вручили клюшку с автографами всей команды. Фото: Пресс-служба ХК "Металлург"

В клинику хоккеисты приехали после утренней тренировки: "Магнитка" как раз находилась в Москве и решила использовать эту возможность. История чудесного спасения ребенка, пролежавшего под завалами более 35 часов в 25-градусные морозы, никого не оставила равнодушным. А тем более земляков. А потому представители хоккейного клуба Геннадий Величкин, Максим Грицай, Йозеф Яндач и Виктор Козлов при первой возможности отправились навестить Ваню и его маму Ольгу, поинтересовались, чем они могут помочь, и передали слова поддержки от команды. Кроме того, хоккеисты "Металлурга" собрали средства, которые будут переданы на реабилитацию чудом уцелевшего малыша.

Хоккеисты говорят: "У вашего сына бойцовский характер!" Как поправимся, ждут в гости в клуб и приглашают на матчи!

- Очень приятно было получить поддержку от наших хоккеистов! - рассказала "РГ" мама малыша Ольга Фокина. - С Ванечкой им, к сожалению, поговорить не удалось, в реанимацию к нему не пускали. Но ребята по-настоящему искренне за него болеют. Подарили нам костюмчик в фирменных цветах клуба и игрушку - командного лисенка. А еще предложили: когда подрастем, придем в детскую хоккейную школу "Металлурга", чтобы вырастить из Вани чемпиона. "У вашего сына бойцовский характер!" - говорят хоккеисты. Как поправимся, в клубе ждут нас в гости и приглашают на матчи! Это было так неожиданно!

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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За последние дни самочувствие Вани заметно улучшилось. У него была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переломы, нарушение функции почек, переохлаждение, обезвоживание и сильное обморожение одной из ног. К счастью, обошлось без повреждений мозга. Поврежденные функции удалось восстановить. И на днях малыша перевели из реанимации в обычную палату. Ваня проявляет эмоциональную активность, хорошо кушает, играет. Подаренная хоккеистами игрушка оказались очень кстати.

Президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии профессору Леониду Рошалю представители ХК вручили клюшку с автографами всей команды. Кстати, Рошаль - человек к хоккею очень близкий. В свое время он принимал непосредственное участие в подготовке хоккеистов сборной СССР к знаменитым играм Суперсерии с Канадой. Хоккеисты тепло поблагодарили доктора и весь коллектив его клиники за участие в судьбе маленького земляка.

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