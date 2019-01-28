В Тюмени полиция задержала блогера в форме сотрудника ДПС

В Тюмени полиция задержала блогера, который ходил по улицам в форме сотрудника ДПС. По словам нарушителя, так он хотел развеселить прохожих и своих подписчиков.

Как сообщила "РГ" руководитель пресс-службы УМВД по Тюменской области Светлана Новик, гражданин 1995 года рождения, назвавший себя блогером, был доставлен в отделение полиции № 4. В отношении него был составлен административный протокол за незаконное ношение форменной одежды. Материалы дела переданы для рассмотрения в суд.

В последнее время, по словам Новик, подобных "шуток" стало больше. Например, не так давно блогеры прокатились по улицам Тюмени с оружием в руках - молодые люди высовывались из дорогого внедорожника, держа в руках страйкбольные автоматы. После публикации ролика в одной из социальных сетей его авторами заинтересовались правоохранительные органы. ГИБДД провело проверку по факту нарушения правил перевозки людей и законности перевозки оружия. Как отметила пресс-атташе регионального главка полиции, необходимо, чтобы молодые люди поняли: за подобными играми может последовать наказание.