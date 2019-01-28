Новости

В гольф-клубе Трампа работали нелегалы из Латинской Америки 14:32
В Москве скончался профессор журфака МГУ Александр Тертычный 14:29
В Осетии со стрельбой задержали мужчин, избивших полицейских 14:27
Два самолета опасно сблизились в небе над Ростовской областью 14:24
Роскомнадзор снял блокировку с 19 тысяч IP-адресов 14:21
В Мурманске неизвестные устроили драку со стрельбой 14:15
Названа дата премьеры "Охотников за привидениями 3" 14:15
В двух школах Москвы ввели карантин по кори 14:08
Из нарколаборатории в Старой Руссе изъяли 1,2 килограмма амфетамина 14:07
В Минске возродили советскую "Волгу" 14:02
Песков призвал не реагировать на "утки" по Венесуэле 13:48
Экс-главу "Дальспецстроя" нашли мертвым в Москве 13:38
В Тюмени полиция задержала блогера в форме сотрудника ДПС 13:17
В Кремле прокомментировали кражу картины в Третьяковке 13:07
В аэропорту Кольцово спецавтомобиль повредил самолет 13:00
Все полотна в Третьяковке оснастят электронными датчиками безопасности 13:00
Кроссоверы Nissan подорожали в России 13:00
Беспилотник-перехватчик "Карнивора" применил оружие в ходе испытаний 12:59
В Петербурге у школьника в руках взорвалась петарда 12:50
В Удмуртии трое мужчин погибли при пожаре 12:37
Под Воронежем обрушилась кровля детского сада 12:37
В Крыму завели уголовное дело после порчи памятника "Вежливым людям" 12:24
В Перми началась операция по спасению дрейфующих кораблей 12:17
В российских магазинах появятся биопродукты 12:08
Филиппины внесли в черный список 133 иностранца за грубость 12:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
ВС РФ разъяснил, как правильно поступать с бракованным гаджетом
ВС РФ разъяснил, как правильно поступать с бракованным гаджетом
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
28.01.2019 13:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тюмени полиция задержала блогера в форме сотрудника ДПС

Текст: Мария Гафурова

В Тюмени полиция задержала блогера, который ходил по улицам в форме сотрудника ДПС. По словам нарушителя, так он хотел развеселить прохожих и своих подписчиков.

Как сообщила "РГ" руководитель пресс-службы УМВД по Тюменской области Светлана Новик, гражданин 1995 года рождения, назвавший себя блогером, был доставлен в отделение полиции № 4. В отношении него был составлен административный протокол за незаконное ношение форменной одежды. Материалы дела переданы для рассмотрения в суд.

С оскорбившим сотрудников "Аэрофлота" блогером разберется прокуратура

В последнее время, по словам Новик, подобных "шуток" стало больше. Например, не так давно блогеры прокатились по улицам Тюмени с оружием в руках - молодые люди высовывались из дорогого внедорожника, держа в руках страйкбольные автоматы. После публикации ролика в одной из социальных сетей его авторами заинтересовались правоохранительные органы. ГИБДД провело проверку по факту нарушения правил перевозки людей и законности перевозки оружия. Как отметила пресс-атташе регионального главка полиции, необходимо, чтобы молодые люди поняли: за подобными играми может последовать наказание.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали кражу картины в Третьяковке
В кемеровских больницах началась массовая эвакуация пациентов
Депутат Рады рассказал о последствиях прекращения транзита газа из РФ
Венгрия отказалась давить на Россию по требованию США
Святослав Вакарчук не будет выдвигаться в президенты Украины