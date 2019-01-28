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28.01.2019 10:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Власти Зауралья помогут семье, в которой трое детей погибли при пожаре

Текст: Татьяна Воробьева

Власти Курганской области окажут помощь семье из деревни Раздольная Юргамышского района, где в минувшие выходные в результате пожара погибли трое маленьких детей.

"Глава региона поручил выделить из областного резервного фонда материальную помощь. Будет оказано содействие в организации похорон, пострадавшей помогут восстановить документы и решить вопрос с местом проживания", - сообщается на официальном портале правительства области.

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Напомним, пожар в частном доме разгорелся в пять утра. К моменту прибытия огнеборцев строение уже полностью охватило пламя. Из-под завалов полностью сгоревшего дома извлекли тела троих детей - восьми, шести и пяти лет. Их мать смогла выбраться на улицу - ее госпитализировали в Кургане. Сейчас ей оказывают медицинскую и психологическую помощь.

"По предварительным данным причиной возгорания могло стать неправильная эксплуатация электрооборудования: для отопления дома использовался ТЭН", - сообщили в пресс-службе МЧС Зауралья.

По факту гибели детей возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности).

Происшествия ЧП Пожары Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область
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