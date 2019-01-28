Роскомнадзор рассмотрит законопроект о торговле персональными данными

В Роскомндазор поступил законопроект от Фонда развития инициатив (ФРИИ), где предлагается дать возможность россиянам зарабатывать на своих персональных данных, а именно на предоставлении доступа к ним.

Свое заключение в службе намерены дать, как и положено по нормативам, в течение месяца. Об этом журналистам сказал временно исполняющий обязанности замглавы службы Юрий Контимиров.

Сейчас из соцсетей и других источников идет сбор данных, но об этом пользователи даже не знают. Эксперты при обсуждении в Аналитическом центре при правительстве в рамках новой концепции закона о персональных данных предлагали предоставить такую возможность россиянам.