Роскомнадзор снял блокировку с 19 тысяч IP-адресов

Роскомнадзор снял блокировку доступа почти с 19 тысяч сетевых IP-адресов, доступ к которым ранее ограничивался, так как через них могла обеспечиваться работа Telegram.

Это IP-адреса средних и небольших хостинг провайдеров. Так 2,048 тысячи IP-адресов принадлежит Aruba S.p.A., еще 512 принадлежит подсети Vultr Holdings, 16,384 тысячи IP-адресов подсети SoftLayer, подтвердили "РГ" в Роскомнадзоре.

До этого ведомство сняло ограничения более чем с 2,7 миллиона IP-адресов Amazon и 130 тысяч IP-адресов Microsoft.