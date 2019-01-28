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28.01.2019 09:46
Рубрика: В мире

СМИ: Лидер венесуэльской оппозиции консультируется с армией

Текст: Константин Волков

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом Венесуэлы, рассказал в интервью американской газете The Washington Post, что неофициально консультируется с венесуэльскими военными, а также с представителями гражданской администрации. Переговоры, по его словам, проходят в секретной обстановке.

Фото: EPA
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Ранее о тесных контактах между оппозицией и военными упоминал и эмигрировавший в США генерал Антонио Риверо. По его словам, обстановка в венесуэльской армии крайне сложная из-за того, что часть военных поддерживают законного президента Николаса Мадуро, а часть - Хуана Гуайдо.

В Венесуэле с 23 января продолжаются массовые антиправительственные протесты, в ходе которых лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его кандидатуру поддержала большая часть стран Латинской Америки, США, Канада, ряд ведущих государств ЕС, Израиль и некоторые другие страны. Напомним, Россия, Боливия, Иран, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция поддержали Мадуро. Беларусь и Китай призвал разрешить противоречия путем переговоров.

В мире Южная Америка Венесуэла Попытка госпереворота в Венесуэле
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