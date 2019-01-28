США приняли назначенца Гуаидо в качестве "временного поверенного"

Вашингтон принял кандидатуру Карлоса Альфредо Веккьо, которого лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо предложил в качестве временного поверенного в делах Венесуэлы в США вместо отозванной президентом Николасом Мадуро дипмиссии.

Напомним, сотрудники посольства Венесуэлы в Вашингтоне вернулись на родину после объявленного Мадуро разрыва дипломатических отношений с США.

Как объявил госсекретарь США Майкл Помпео, назначенный от оппозиции Веккьо получит полномочия в дипломатических делах США от имени Венесуэлы. В настоящее время американские власти тесно контактируют с новым назначенцем. В частности, с ним уже встретился заместитель госсекретаря Дэвид Хэйл.

В Венесуэле с 23 января продолжаются массовые антиправительственные протесты, в ходе которых лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его кандидатуру поддержала большая часть стран Латинской Америки, США, Канада, ряд ведущих государств ЕС, Израиль и некоторые другие страны. Россия, Боливия, Иран, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция поддержали Мадуро. Беларусь и Китай призвал разрешить противоречия путем переговоров.