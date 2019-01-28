Стало известно, когда представят новый Android и каким он будет

Генеральный директор Google Сундар Пичаи в твиттере назвал дату и место проведения мероприятия Google I/O.

Glad the transmission was received:) See you at Shoreline Amphitheatre May 7-9 for this year's I/O! #io19 pic.twitter.com/CXWpQR4Eza — Sundar Pichai (@sundarpichai) 25 января 2019 г.

Ежегодная конференция для разработчиков пройдет с 7 по 9 мая в Амфитеатре "Шорлайн" в Маунтин-Вью, Калифорния. Мероприятие одновременно служит выставкой других достижений поискового гиганта в IT-сфере и на нескольких площадках агрегирует анонсы различных новшеств, улучшений и новых продуктов компании.

Гвоздем программы всегда становится презентация очередного номерного обновления операционной системы Android. Традиционно, название новой версии прошивки начинается со следующей буквы английского алфавита - Lollipop, Marshmallow, Nougat, Oreo. Все они обозначают какое-нибудь сладкое блюдо или десерт.

Оболочка, следующая за Android Pie (пирог), соответственно, должна начинаться на литеру "Q" и выйдет с порядковым номером 10. Интернет уже пестрит идеями в честь какой именно сладости будет назван юбилейный апдейт. Начиная с традиционного британского десерта "Queen of Puddings" и заканчивая экзотической иранской выпечкой с миндалем или грецким орехом "Qottab".

Энтузиастам с сайта xda-developers удалось получить очень ранний и сырой тестовый билд Android Q. Своими впечатлениями о новых функциях они поделились в видео, выложив его на YouTube.

В новом ПО будет доступна "темная" тема, преобразующая палитру почти до черно-белого состояния. Это новшество может порадовать владельцев смартфонов с AMOLED-экранами, потому что подобная цветовая схема потенциально может сэкономить до 60 процентов заряда аккумулятора.

Ожидается поддержка работы десктопной версии наподобие того, как это реализовано в Samsung DEX. Кроме скриншотов, штатными средствами можно будет выполнить видеозахват экрана.

Помимо прочего, Google стремится внедрить в интерфейс управление возможностями 5G. Ранее сообщалось, что первый смартфон, работающий в сетях последнего поколения, может быть представлен 20 февраля.