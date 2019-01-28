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28.01.2019 19:42
Рубрика: Происшествия

Гектары и дома

Решается судьба иска на миллиардное имущество арестованного чиновника
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(7776)
Московский областной суд определил место рассмотрения иска Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства имущества экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна. Решение примет Красногорский суд Подмосковья.

Этот вопрос оказался непростым для областных судей, которые принимали решение с четверга прошлой недели. Первоначально предполагалось, что иск отправят для рассмотрения в Серпуховский горсуд. Но позже появилась информация, что суд "по месту совершения предполагаемых преступлений" попросил направить этот иск в другой город. "Во избежание сомнений в объективности", как сказано в обращении в Мособлсуд.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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По словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, иск подан к Шестуну и еще 35 соответчикам (физическим и юридическим лицам). В нем содержится требование об обращении в доход РФ их имущества, "в отношении которого доказательств его легального происхождения они предоставить не могли".

Прокуратура заявила в иске, что рыночная стоимость обращенного Шестуном и его пособниками в свою пользу госимущества составляет 10 миллиардов рублей. Это машины, дома и многочисленные земельные участки .

Напомним, Шестун был задержан и арестован в июне прошлого года. Он находится в СИЗО "Лефортово". Следственный комитет РФ обвиняет Шестуна в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Шестун вину не признает и считает, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. А проданные участки, по его словам, используются по назначению - на них стоят три больших торговых центра и другие объекты, используемые жителями. По предъявленным обвинениям ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Суд
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