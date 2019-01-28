Татьяна Валовая: Беларусь может получать и больше

"Беларусь очень заинтересована в евразийской интеграции, она получает большие преимущества, но в то же время понимает, что может получать и больше", - пояснила свою точку зрения на позицию Минска член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая. Свой взгляд на процессы в Евразийском экономическом союзе она прокомментировала 28 января на пресс-конференции в российской столице.

Министр напомнила, в частности, что РБ по доле ВВП в общем объеме внутреннего валового продукта Евразийского экономического союза занимает примерно 3,6%. Но если обратиться к статистике по доле в экспорте страны, то там ее процент составляет уже от 25% до 30%. По этому показателю, по словам Валовой, Минск уступает только Москве.

И поскольку республика очень тесно связана с другими странами и интегрирована в союз гораздо сильнее, чем многие ее коллеги по ЕАЭС, "то и издержки, связанные с барьерами, изъятиями и ограничениями, она испытывает гораздо сильнее. В этом плане всегда смотрю на выступления руководителей Беларуси, как на фиксацию тех точек, где нам нужно что-то делать", - добавила министр.

Она отметила, что это касается, в том числе, равных условий функционирования компаний в ЕАЭС, создания общих рынков нефти, нефтепродуктов и газа, а также распределения ввозных таможенных пошлин. "Когда мы слышим критику в адрес ЕЭК, меня это как интегратора это очень радует, - заметила Валовая. - Потому что не критикуют страны ЕАЭС только то, что для них не представляет интереса, то, что не задевает за живое". Кстати, страны Евразийского экономического союза еще до конца текущего года, сообщила она, могут выйти и на формирование общего рынка табачной и алкогольной продукции, приняв "некие решения, которые облегчат работу бизнеса".

Татьяна Валовая поделилась своим впечатлением и от недавней встречи с премьером-министром Беларуси Сергеем Румасом, в ходе которой обсуждалась подготовка стратегического документа по дальнейшему развитию евразийской интеграции, передает БЕЛТА. По ее словам, глава правительства РБ очень хорошо знаком с евразийской проблематикой, поскольку в свое время стоял у истоков Договора о ЕАЭС.

"Мы обсуждали конкретные предложения, которые есть у Беларуси, и то, как надо последовательно вести работу по устранению барьеров, сокращать изъятия и ограничения, активнее работать над задачами, которые поставлены в Договоре о ЕАЭС", - уточнила Валовая.

Касаясь темы тарифов на транзит газа, она дала понять, что это комплексный вопрос формирования общего газового рынка, который должен появиться в ЕАЭС к 2025 году. "И когда в декабре встречались президенты России и Беларуси, они обсуждали не отдельный вопрос по тарифам, а нерешенные элементы концепции формирования общего газового рынка. Поэтому и мы с Сергеем Румасом говорили о широкой повестке" данного вопроса. При этом, резюмировала она, в Евразийском экономическом союзе необходимо увеличивать вес тех решений, которые принимаются на наднациональном уровне.