У границ России засекли три самолета-разведчика США

Сразу три американских самолета-разведчика в течение понедельника, 28 января, были зафиксированы у российских границ.

Так, Boeing RC-135V, поднявшийся с британской авиабазы Милденхолл, пролетел рядом с Калиниградской областью. RQ-4B Global Hawk с итальянской базы Сигонелла был замечен вдоль границы Ленинградской и Псковской областей, передает РИА Новости, ссылаясь на информацию специализированных порталов, ведущих мониторинг полетов военной авиации.

А на перехват P-8A Poseidon в районе Балтийского моря был поднят российский истребитель Су-27. Как ранее сообщили в Министерстве обороны РФ, российский экипаж на безопасное расстояние приблизился к неизвестному воздушному объекту, после чего удалось его идентифицировать. Летчики убедились в том, что иностранный самолет изменил курс и удалился от российской границы, и только после этого вернулись на аэродром базирования.