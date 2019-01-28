В ГД оценили слова о депутата Рады о прекращении контракта по газу

Здравомыслящие политики и бизнесмены Украины понимают, что намеченное прекращение транзита российского газа через территорию страны приведет к спаду ее экономики. Так в Госдуме прокомментировали заявление, прозвучавшее в Верховной Раде по этому поводу.

Ранее депутат Рады Вадим Рабинович назвал следствием прекращения транзита падение экономики Украины. Кроме того, Киеву придется обслуживать неработающий газопровод, что обойдется в 3 миллиарда долларов ежегодно, отметил он.

- Это позиция не только Рабиновича, но и всех здравомыслящих политиков, экономистов и руководителей предприятий Украины, - заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, которого цитирует RT.

К таким адекватно мыслящим людям пришло понимание, что действия президента Петра Порошенко привели к экономическому кризису, считает он. Парламентарий напомнил, что России пришлось строить новые нити газопроводов, чтобы остаться надежным поставщиком топлива для каждого жителя Европы.

Киевские власти же, по его словам, считали, что "транзитом через территорию своей страны можно шантажировать Европу и заявлять о недобросовестности России".

Прекращение транзита намечено на 1 января 2020 года. Тогда заканчивается контракт с Россией на поставку газа и на гарантированные объемы. Следующий раунд трехсторонних переговоров в Брюсселе на тему возможности заключения нового договора намечен на май.