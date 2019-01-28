Новости

В аэропорту Кольцово спецавтомобиль повредил самолет 13:00
Все полотна в Третьяковке оснастят электронными датчиками безопасности 13:00
Кроссоверы Nissan подорожали в России 13:00
Беспилотник-перехватчик "Карнивора" применил оружие в ходе испытаний 12:59
В Петербурге у школьника в руках взорвалась петарда 12:50
В Удмуртии трое мужчин погибли при пожаре 12:37
Под Воронежем обрушилась кровля детского сада 12:37
В Крыму завели уголовное дело после порчи памятника "Вежливым людям" 12:24
В Перми началась операция по спасению дрейфующих кораблей 12:17
В российских магазинах появятся биопродукты 12:08
Филиппины внесли в черный список 133 иностранца за грубость 12:06
Завод Subaru начал работу после 12-дневного простоя 12:01
На Алтае возбудили дело о дебоше депутата в кафе 11:55
В ГД оценили слова о депутата Рады о прекращении контракта по газу 11:53
Рособрнадзор отозвал лицензию у частного вуза в Москве 11:52
В красноярской школе учительницу ошпарило кипятком из лопнувшей батареи 11:45
Кобелев: "Зенит" не развалится после ухода Паредеса 11:33
В Саратове уволен чиновник, отправивший учителей убирать снег в мешки 11:33
Читинских школьников посадят на карантин из-за гриппа 11:32
На Кубани при взрыве газового баллона пострадали два человека 11:26
Последнего пострадавшего от взрыва в Магнитогорске выпишут из больницы 11:25
Минск: Нацбанк готовит меры по дедолларизации экономики 11:23
Хакеры разместили известный сериал на сайте правительства Тувы 11:14
В Петербурге скончалась олимпийская чемпионка Нина Балдычева 11:07
Закрывшийся завод ЗИЛ продает новые "Бычки" без пробега 11:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 января по 3 февраля
ВС РФ разъяснил, как правильно поступать с бракованным гаджетом
ВС РФ разъяснил, как правильно поступать с бракованным гаджетом
Что случится с интернетом 1 февраля
Что случится с интернетом 1 февраля
28.01.2019 11:53
Рубрика: Власть

В ГД оценили слова о депутата Рады о прекращении контракта по газу

Текст: Татьяна Замахина

Здравомыслящие политики и бизнесмены Украины понимают, что намеченное прекращение транзита российского газа через территорию страны приведет к спаду ее экономики. Так в Госдуме прокомментировали заявление, прозвучавшее в Верховной Раде по этому поводу.

Ранее депутат Рады Вадим Рабинович назвал следствием прекращения транзита падение экономики Украины. Кроме того, Киеву придется обслуживать неработающий газопровод, что обойдется в 3 миллиарда долларов ежегодно, отметил он.

Фото: iStock
Нацбанк Украины начал продавать гривны рулонами

- Это позиция не только Рабиновича, но и всех здравомыслящих политиков, экономистов и руководителей предприятий Украины, - заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, которого цитирует RT.

К таким адекватно мыслящим людям пришло понимание, что действия президента Петра Порошенко привели к экономическому кризису, считает он. Парламентарий напомнил, что России пришлось строить новые нити газопроводов, чтобы остаться надежным поставщиком топлива для каждого жителя Европы.

Киевские власти же, по его словам, считали, что "транзитом через территорию своей страны можно шантажировать Европу и заявлять о недобросовестности России".

Прекращение транзита намечено на 1 января 2020 года. Тогда заканчивается контракт с Россией на поставку газа и на гарантированные объемы. Следующий раунд трехсторонних переговоров в Брюсселе на тему возможности заключения нового договора намечен на май.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Переговоры с Украиной по газу
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В кемеровских больницах началась массовая эвакуация пациентов
Депутат Рады рассказал о последствиях прекращения транзита газа из РФ
Венгрия отказалась давить на Россию по требованию США
Прокуратура выяснит причину обрушения перекрытий в жилом доме Перми
Минфин США снял санкции с компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго"