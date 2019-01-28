В России стартовали продажи универсала Kia Ceed SW

28 января российские дилеры марки Kia начали продажи Ceed Sportwagon. Автомобиль предлагают россиянам по цене от 1 084 900 до 1 624 900 рублей.

В нашей стране универсал получил два бензиновых "атмосферника" 1,4 MPI (100 л. с.) и 1,6 MPI (128 л. с.), а также турбодвигатель 1,4 л (140 л. с). Моторы сочетаются с 6-ступенчатой механической или автоматической трансмиссией, для 140-сильного двигателя предусмотрен 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. Привод только передний.

Объем багажного отделения новинки составил 625 л - на 97 л больше, чем у предшественника. В корейской компании утверждают, что Ceed Sportswagon имеет наиболее вместительный багажный отсек в своем классе. Кроме того, для универсала в качестве опции предусмотрен электрический привод задней двери и функция бесконтактного открывания.

В базовую комплектацию машины вошли кондиционер, полный набор фронтальных, боковых и оконных подушек безопасности, датчик света, мультифункциональный руль, аудиосистема с шестью громкоговорителями и монохромным 6-дюймовым дисплеем, рейлинги на крыше, вещевой органайзер под полкой основного багажного отсека, шторка багажного отделения.

Отметим, что Ceed Sportwagon дебютировал в России на Московском автосалоне в 2018 году. Ceed в РФ также можно купить в кузове хэтчбек. Цены на него варьируются от 1 029 900 рублей до 1 554 900 рублей.

"РГ" уже протестировала Kia Ceed SW. Можете ознакомиться с нашим материалом.