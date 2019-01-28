В системе быстрых платежей появится оплата покупок по QR-коду

Система быстрых платежей позволит россиянам оплачивать покупки и услуги с использованием QR-кода. Об этом говорится в официальном сообщении ЦБ.

Сама система быстрых платежей уже запущена: ее работа началась 28 января. С ее помощью граждане могут обмениваться мгновенными денежными переводами круглосуточно по номеру мобильного телефона без привязки к конкретным банкам.

Функция оплаты покупок по QR-коду появится во второй половине 2019 года, обещают в Банке России. Это будет уже следующий эта развития системы быстрых платежей, когда граждане смогут делать переводы не только друг другу, но и проводить платежи в пользу юридических лиц.

QR-код (с англ. quick response code - код быстрого реагирования) был создан в 1994 году для автомобильной промышленности Японии как альтернатива классическому штрихкоду, но получил гораздо более широкое распространение. Закодированные в нем данные считываются при помощи мобильных устройств с камерой. Таким образом, гражданам для оплаты покупки или услуги с помощью QR-кода достаточно будет иметь под рукой планшет или смартфон.