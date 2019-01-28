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28.01.2019 14:45
Рубрика: В мире

В США набирает обороты гонка перед выборами президента

Текст: Игорь Дунаевский
Промежуточные выборы в США в конце прошлого года стали отмашкой для старта очередной предвыборной гонки. 59-ые выборы президента страны пройдут 3 ноября 2020 года, но в последние дни все больше претендентов официально заявляют о своих амбициях.
Фото: AP Photo/Vasha Hunt Фото: AP Photo/Vasha Hunt
Фото: AP Photo/Vasha Hunt

В первую очередь, речь о демократической партии, поскольку у республиканцев все понятно - нацкомитет партии на днях объявил, что, как это обычно и принято, поддержит выдвижение кандидатуры действующего президента, то есть Дональда Трампа.

Фото: EPA-EFE/OLIVIER DOULIERY / POOL
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Зато у демократов праймериз обещают выдаться насыщенными. Пожалуй единственным очевидным предвыборным лозунгом демпартии является полное неприятие политики Трампа и воззвания к социальной справедливости, ориентированные на нацменьшинства, молодежь и социалистов. Но в остальном у партии нет ни явно доминирующего идеологическая течения, ни очевидного лидера.

На сегодняшний день официально о намерении участвовать в борьбе объявили около десятка человек, и еще по меньшей мере столько же заявляли о готовности включиться в борьбу в ближайшем будущем.

Очередным выдвиженцем накануне стала сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, имеющая индийские и ямайские корни. 54-летнюю Харрис, которая позиционирует свои взгляд как прогрессивные, считают одним из фаворитов гонки. В свое время она стала первым "цветным" сенатором от штата Калифорния, за что ее иногда называют женской версией Барака Обамы. В центре ее предвыборной программы под лозунгом "Для народа" (англ. "For the People") - реформы иммиграционной системы и системы уголовного правосудия.

Помимо нее наиболее сильными фигурами пока считают сенаторов Элизабет Уоррен (штат Массачусетс), Берни Сандерса (Вермонт), сенатор Кори Букер (Нью-Джерси), Эми Клобушар (Миннесота) и конгрессмена из Техаса Бето О’Рурка.

После оглушительного поражения экс-госсекретаря Хиллари Клинтон в 2016 году демпартия оказалась в кризисе. Попытки руководства партии поддержать Клинтон и проигнорировать набирающее силу социалистическое крыло, олицетворением которого стал сенатор Берни Сандерс, обернулись крахом. Стало ясно, что для демократов пришло время перемен, но каких именно - вопрос открытый.

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
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Тем не менее, "старая гвардия" никак не желает расставаться с президентскими амбициями. Так, согласно опросу телеканала CNN, наибольшей поддержкой у демократического электората пока пользуется бывший вице-президент Джо Байден. Кроме того, по данным телеканала, свои силы уже в третий раз может попробовать Хиллари Клинтон. Впрочем, существенным препятствием для обоих является возраст. В 2020 году Байдену исполнится 79, а Клинтон - 74. Трамп выиграл выборы в 69 лет и стал самым возрастным избранным президентом США.

Сам Трамп не раз намекал, что был бы только рад выдвижению Хиллари Клинтон, поскольку за серьезного соперника ее не считает.

Президентские праймериз стартуют в феврале 2020 года. По их итогам партия на съезде 13-16 июля 2020 года назначит своего лидера, который бросит вызов Дональду Трампу на президентских выборах.

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