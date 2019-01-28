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Рубрика: Коммерческий транспорт

Закрывшийся завод ЗИЛ продает новые "Бычки" без пробега

Текст: Борис Захаров
Фото: Скриншот с сайта avito.ru Фото: Скриншот с сайта avito.ru
Фото: Скриншот с сайта avito.ru

"РГ" регулярно рассказывает об обнаружении в различных странах гаражей с забытыми автомобилями двадцатилетней и даже тридцатилетней давности и почти "нулевым" пробегом. А вот еще одно любопытное сообщение удалось обнаружить на сайте "Авито".

Всем желающим предлагается приобрести целую заводскую партию автомобилей ЗИЛ 5301 "Бычок". Как уточняется в объявлении, в наличии имеется девять совершенно новых автомобилей в различных комплектациях.

Фото: Пресс-служба Ford.
Названы автомобили, от которых не хотят избавляться владельцы

В частности: исполнение шасси с кабиной со спальным местом (740 000 рублей), два шасси с двойной кабиной на семь мест без тента и каркаса (по 830 000 рублей), промтоварные и изотермические фургоны (по 800 000 рублей), удлиненная бортовая платформа (800 000 рублей), два автобуса на 20 мест (по 850 000 рублей) и автогидроподъемник выпуска 2014 года (2 млн рублей). На всех автомобилях установлен двигатель ММЗ 245.9 Е3 стандарта Евро 3 с топливной аппаратурой Bosch.

Напомним, что серийно модель выпускалась с 1995 по 2014 годы. В декабре 2011 года производство автомобилей ЗИЛ-5301 было перенесено из Москвы с головной площадки АМО ЗИЛ на ЗАО "Петровский завод автозапчастей АМО ЗИЛ" (Саратовская область).

Однако в 2014 году производство модели окончательно завершилось. До 2005 года на ЗИЛ-5301 устанавливались дизельные двигатели ММЗ Д-245.12С и ММЗ Д-245.9 (оба Евро 0). В январе 2005 года все семейство "Бычков" получило дизельные двигатели ММЗ Д-245.9 Е2 (Евро 2), а с апреля 2008 года - ММЗ Д-245.9 Е3 (Евро 3).

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#ЗИЛ