Завод Subaru начал работу после 12-дневного простоя

Завод компании Subaru, остановленный 16 января из-за обнаружения дефектных запчастей, в понедельник возобновил работу.

По сообщениям агентства Kyodo, производственный процесс удалось возобновить после того, как были закуплены новые качественные компоненты. Вынужденный простой в работе завода, который расположен в городе Ота (центральная префектура Гумма), составил таким образом почти 12 дней и затронул производство порядка 20 тысяч автомобилей. В настоящее время решается вопрос о проведении отзывной кампании.

Как ранее писала "РГ", завод в префектуре Гумма - основное предприятие японской компании, выпускающее порядка 60% всей ее продукции. Причиной остановки конвейера 16 января стало обнаружение дефекта в электроусилителях руля, которые поставляет на завод Hitachi Automotive Systems. Дефект затронул модели Forester, Impreza и XV. Однако производство всех остальных машин также было остановлено, поскольку они выпускаются на том же сборочном конвейере.

Второй завод Subaru располагается в США, причем, по сообщениям японских СМИ, работа этого предприятия после сообщений о закрытии головного завода остановлена не была, хотя компания и приступила к изучению вопроса, не наблюдается ли похожий дефект и на автомобилях американской сборки.

Отметим также, что руководство Subaru официально проинформировало о факте остановки конвейера лишь 23 января, то есть через 7 дней после фактической остановки производства. Объяснений, почему о проблеме и приостановке работы завода не было объявлено немедленно, до сих пор так и не последовало.