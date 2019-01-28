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28.01.2019 12:01
Рубрика: Легковые авто

Завод Subaru начал работу после 12-дневного простоя

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Subaru. Фото: Пресс-служба Subaru.
Фото: Пресс-служба Subaru.

Завод компании Subaru, остановленный 16 января из-за обнаружения дефектных запчастей, в понедельник возобновил работу.

По сообщениям агентства Kyodo, производственный процесс удалось возобновить после того, как были закуплены новые качественные компоненты. Вынужденный простой в работе завода, который расположен в городе Ота (центральная префектура Гумма), составил таким образом почти 12 дней и затронул производство порядка 20 тысяч автомобилей. В настоящее время решается вопрос о проведении отзывной кампании.

Фото: Пресс-служба Subaru
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Как ранее писала "РГ", завод в префектуре Гумма - основное предприятие японской компании, выпускающее порядка 60% всей ее продукции. Причиной остановки конвейера 16 января стало обнаружение дефекта в электроусилителях руля, которые поставляет на завод Hitachi Automotive Systems. Дефект затронул модели Forester, Impreza и XV. Однако производство всех остальных машин также было остановлено, поскольку они выпускаются на том же сборочном конвейере. 

Второй завод Subaru располагается в США, причем, по сообщениям японских СМИ, работа этого предприятия после сообщений о закрытии головного завода остановлена не была, хотя компания и приступила к изучению вопроса, не наблюдается ли похожий дефект и на автомобилях американской сборки.

Отметим также, что руководство Subaru официально проинформировало о факте остановки конвейера лишь 23 января, то есть через 7 дней после фактической остановки производства. Объяснений, почему о проблеме и приостановке работы завода не было объявлено немедленно, до сих пор так и не последовало.

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