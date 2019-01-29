На то, чтобы обогнуть земной шар ему потребовалось 211 суток 23 часа 40 минут - ровно на сто дней меньше, чем сэру Робину Нокс Джонстону, который полвека назад стал первым и единственным победителем "Золотого глобуса". Сравнение более чем корректное, потому что нынешняя кругосветка была организована ровно по тем же правилам, на тех же типах яхт и по тому же маршруту, что и гонка 1968-69 гг.

Как и 50 лет назад, ее участники не имели доступа к современным средствам навигации, связи, не могли пользоваться никакими цифровыми приборами, компьютерами и прочими благами современной цивилизации. В историю яхтенного спорта это соревнование войдет, как гонка на выживание, одно из самых опасных и трудных испытаний. Достаточно сказать, что из 18 стартовавших в июле яхтсменов к январю в океане осталось только пять - остальные сошли с дистанции, причем некоторые при весьма драматических обстоятельствах. Четыре лодки затонули, а их шкиперов пришлось в экстренном порядке спасать, причем каждый раз это происходило вдали от берегов.

Мало кто избежал больших и малых аварий. В Индийском и Тихом океане яхты, оказываясь в штормовых условиях, переворачивались, теряли мачты и паруса, а их шкиперы получали серьезные травмы. Победа самого старшего по возрасту участника GoldenGlobeRace на этом фоне выглядит особенно впечатляющей.

Легендарный французский яхтсмен почти с самого начала стал лидером. В какой-то момент его отрыв перед остальными достигал более двух тысяч миль, он показывал фантастическую, невероятную скорость на протяжении всей дистанции, независимо от того, какие там были погодные условия. Однако на подходе к берегам Южной Америки и он оказался на грани неудачи. 5 ноября его лодка была опрокинута одиннадцатиметровыми волнами. Ураганный ветер - он дул со скоростью 65 узлов - повредил крепление мачты. Жан-Люк, воспользовавшись аварийным звонком по спутниковому телефону, сообщил, что будет вынужден зайти в порт Вальпараисо для ремонта, а затем уже продолжит гонку, увы,теперь в утешительном классе "Чичестер".

Но через три дня штаб GGR получил от него новое сообщение: ремонт осуществил своими силами, а посему готов понести наказание за звонок по телефону и продолжить борьбу. Штаб принял такое решение: поскольку в ходе разговора по спутниковой связи шкипер не получил никакой материальной помощи, то следует наказать его 18 часами штрафного времени и разрешить участие в основном зачете.

Но ведь лодка была серьезно повреждена. И потому отныне француз должен был считаться с этим, он шел теперь не в гоночном режиме, а избегая максимальной нагрузки на паруса. Жан-Люк четыре раза поднимался на верхушку своей мачты для ремонта - для его возраста и для тех штормовых условий это настоящий подвиг.

А в кругосветной гонке с этого момента появилась новая интрига. Для занимавшего вторую позицию могучего голландца Марка Слэтса возник реальный шанс настичь француза, ведь впереди у них был целый Атлантический океан.

И Марк бросился в погоню. Уже к декабрю он отыграл первые 500 миль, а в середине января разрыв между ним и лидером сократился до 49 миль - это как доля секунды в спринте. Казалось, он вот-вот обойдет ветерана океанских гонок. У Марка к тому времени кончились запасы пресной воды, он молил бога о том, чтобы пошел дождь и можно было бы собрать влагу с небес. А Жан-Люк удивительным образом на финише прибавил скорость и во вторник утром под ликующие крики своих земляков, рев сирен и гудки судов, в окружении десятков яхт, катеров и лодок вошел в марину французского городка Ле Сабль д’Олон. То есть туда, где ровно 211 дней назад началась эта такая безумная и такая увлекательная кругосветка.

За кормой остались 28 175 морских миль. Если не считать его возраст (все же, согласитесь, далеко не каждый в 73года сможет выдержать столь серьезное испытание), то по всем другим формальным параметрам именно Жан-Люк еще до старта считался главным претендентом на победу. До этого он пять раз участвовал в кругосветных регатах. Годы провел на яхтах, завоевав множество самых престижных наград.

- Для него море - это родной дом, - так прокомментировал успех шкипера организатор и глава штаба GGR Дон МакИнтайр. - Ему там хорошо и комфортно. Он знает все про океанскую стихию, уважает ее и с невероятной страстью впитывает ее красоту. Если другие яхтсмены только предполагают, как решить ту или иную проблему, то он знает это наверняка.

Когда накануне старта я спросил французского шкипера, не поздновато ли он решился на такую авантюру, то он ответил так:

- В нашем спорте ты только после 50 начинаешь понимать, что к чему.

- А посоветовались ли вы с женой, прежде чем принять решение?

- Конечно. Но сделал это так, что у нее не оставалось выбора, и она согласилась отпустить меня в океан.

Там, на борту своей яхты в марине Ле Сабля Жан-Люк показал мне маленького плюшевого медвежонка:

- Дети подарили перед моей первой кругосветкой. Наверное, он приносит удачу. Вы будете смеяться, но, случается, в океане я с ним разговариваю и мне не так одиноко.

Кстати, свою яхту Matmut француз готовил к гонке три года. А сам он готовился к GGR ровно 50 лет - с тех пор, как прочел в журнале "Пари Матч" о первой кругосветке и победе в ней Робина Нокс Джонстона. Во вторник Жан-Люк и сэр Робин, обнявшись, стояли на подиуме в Ле Сабль д’Олон под всполохи фейерверков.

Мечта сбывается, если ты верен ей и упорно идешь к ее осуществлению. Теперь в мировом океане осталось только четыре участника GGR. Марк Слэтс, видимо, финиширует в четверг. Занимающий третью позицию эстонец Уку Рандмаа находится более чем в трех с половиной тысячах миль южнее. Его упорно старается нагнать американец венгерского происхождения Иштван Копар. Финн Тапио Лехтинен все еще на подходе к мысу Горн и может не уложится в отведенный организаторами срок в 312 дней.

Напомним, что единственный российский участник Игорь Зарецкий сделал вынужденную остановку в Австралии, чтобы очистить корпус своей лодки от ракушек, а заодно прошел медицинский осмотр. После чего по советам врачей срочно вылетел на родину, где ему, видимо, предстоит серьезная операция. Но свою кругосветку Игорь обещает замкнуть: он намерен вновь вернуться в Олбани сразу после выздоровления.