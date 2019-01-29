Автомобили Tesla отпугнут воров музыкой Баха

Мог ли Иоганн Себастьян Бах подумать, сочиняя одно из своих самых известных и наиболее часто исполняемых произведений, что спустя три сотни лет этот шедевр используют в качестве мелодии для отпугивания автомобильных воров? Однако именно такой сценарий намерен осуществить великий эспериментатор, генеральный директор компании Tesla Илон Маск.

Речь о произведении для органа "Токката и фуга ре-минор", которое "вшито" в новую систему безопасности Sentry Mode автомобилей Tesla и выполняет функцию штатного сигнала тревоги. Предполагается, что при попытке угона моделей Tesla, оборудованных модернизированной мультимедийной системой, "Токката и фуга ре-минор" начнет проигрываться на максимальной громкости. Еще один бонус обновленной мультимедиа - возможность осуществлять видеосъемку внутри и по периметру автомобиля.

Новую "музыкальную" функцию режима безопасности Sentry Mode начнут предлагать для автомобилей моделей Tesla Model S, Model X и Model 3 в тестовом режиме уже в ближайшие недели. О таких планах Илон Маск сообщил в своем Twitter, добавив, что возможно будет также запрограммировать систему на проигрывание "Токкаты и фуга ре-минор" в стиле "тяжелый рок".

"Токката и фуга ре-минор" была предположительно написана Бахом во время его пребывания в Веймаре в качестве придворного органиста в период с 1708 по 1717 годы.