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29.01.2019 12:30
Рубрика: Легковые авто

Автомобили Tesla отпугнут воров музыкой Баха

Текст: Борис Захаров
Фото: EPA/TESLA Фото: EPA/TESLA
Фото: EPA/TESLA

Мог ли Иоганн Себастьян Бах подумать, сочиняя одно из своих самых известных и наиболее часто исполняемых произведений, что спустя три сотни лет этот шедевр используют в качестве мелодии для отпугивания автомобильных воров? Однако именно такой сценарий намерен осуществить великий эспериментатор, генеральный директор компании Tesla Илон Маск.

Фото: www.twitter.com/ReportMotori
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Речь о произведении для органа "Токката и фуга ре-минор", которое "вшито" в новую систему безопасности Sentry Mode автомобилей Tesla и выполняет функцию штатного сигнала тревоги. Предполагается, что при попытке угона моделей Tesla, оборудованных модернизированной мультимедийной системой, "Токката и фуга ре-минор" начнет проигрываться на максимальной громкости. Еще один бонус обновленной мультимедиа - возможность осуществлять видеосъемку внутри и по периметру автомобиля. 

Новую "музыкальную" функцию режима безопасности Sentry Mode начнут предлагать для автомобилей моделей Tesla Model S, Model X и Model 3 в тестовом режиме уже в ближайшие недели. О таких планах Илон Маск сообщил в своем Twitter, добавив, что возможно будет также запрограммировать систему на проигрывание "Токкаты и фуга ре-минор" в стиле "тяжелый рок".

"Токката и фуга ре-минор" была предположительно написана Бахом во время его пребывания в Веймаре в качестве придворного органиста в период с 1708 по 1717 годы.

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#Tesla