Белый дом раскрыл кухню проводимого в Венесуэле госпереворота

Во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал события в Венесуэле. "Мы понимаем, что США, говоря по-простому, закусили удила и публично взяли курс на незаконную смену режима", - сказал Лавров. Но эта ситуация, пояснил он, "не отменяет необходимость отстаивать международное право всеми имеющимися способами". Впрочем, подобные аргументы на Вашингтон не действуют: со времен захвата американскими властями российской дипсобственности в США Белый дом окончательно перестал воспринимать язык дипломатии и международных законов.

Действия Трампа в Венесуэле - это объявление войны стране, которая со своей стороны не совершала никаких агрессивных действий в отношении Америки, лишь на том основании, что ее нынешний лидер не симпатичен Белому дому. Не последнюю роль в этом противостоянии играют колоссальные нефтяные запасы Венесуэлы. Их американская администрация не прочь прибрать к рукам, как, впрочем, и зарубежные активы Каракаса, расположенные на территории США.

Помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон объяснил желание Белого дома поменять власть Венесуэле, заботой американцев о "будущем процветании Каракаса и демократических ценностях". Ради этого гипотетического процветания венесуэльского народа министерство финансов США сегодня ввело санкции против государственной нефтегазовой компании Венесуэлы, чтобы та не смогла переводить полученные от продажи нефти деньги на родину и они оставались бы на заблокированных в США счетах. По оценкам экспертов, потери Каракаса от такого грабежа составят 11 миллиардов долларов, которые могли бы пойти на социальные нужды. Стоимость же замороженных на территории Америки венесуэльских активов оценивается в семь миллиардов долларов. Президент Мадуро обещал оспорить решения Вашингтона в американских и международных судах. Но дело это длительное и почти безнадежное - как известно, Белый дом не признает Мадуро президентом Венесуэлы. В этой связи стоит вспомнить ранее замороженные в США деньги Ирака, Ливии, Ирана, Кубы, Никарагуа и Панамы. "В большинстве случаев эти шаги завершались конфискацией средств чужого правительства", - напомнил об американской финансовой практике Сергей Лавров.

По его мнению, действия Белого дома в отношении Венесуэлы "грубейшим образом подрывают остатки доверия к международной валютно-финансовой системе, основанной на главенстве доллара". Так что с хранившимися в США деньгами и активами Каракасу, по-видимому, придется распрощаться на длительное время, а может, навсегда, если план Трампа по смене власти в Венесуэле провалится. Ведь американские политические институты всегда найдут способ удержать незаконно присвоенную венесуэльскую собственность - будь то решение конгресса или президентский указ. Например, нынешнюю конфискацию минфин США осуществил на основании подписанного Трампом указа "О принятии дополнительных мер по ликвидации чрезвычайного положения в стране в отношении Венесуэлы", где вина за "внезапно" возникший кризис была возложена на действующего венесуэльского президента.

В том случае если официальный Каракас все же воспрепятствует американскому грабежу, в окружении Трампа готовят "план Б". Он предусматривает применение военной силы под предлогом борьбы с гуманитарным кризисом в Венесуэле. Об этом стало известно после того, как репортеры совершенно случайно прочитали несколько строк в блокноте помощника президента США. Полный перевод записи, сделанной Джоном Болтоном, звучит так: "Афганистан - готов к диалогу, 5000 солдат в Колумбию".

Действия США в отношении Венесуэлы грубейшим образом подрывают остатки доверия к международной валютно-финансовой системе

Впрочем, в Вашингтоне не скрывают, что среди прочих "опций" рассматривают военную интервенцию в качестве помощи венесуэльской оппозиции. На днях стало известно, что тема американского вторжения в Венесуэлу была предметом беседы Трампа с одним из влиятельных сенаторов. А вот теперь прокололся Болтон.

Добавлю, что сто лет назад, в 1918 году, США осуществили военную интервенцию и в нашу страну - на Севере и на Дальнем Востоке. Свои действия Вашингтон объяснял низким уровнем демократии и тяжелой гуманитарной ситуацией в России после революции. Эти же не устаревающие для оправдания военного вторжения аргументы Белый дом использует и сейчас в отношении Венесуэлы.

"Не лезь в Венесуэлу, руки прочь от Венесуэлы, Дональд Трамп, руки прочь и немедленно", - стремится мобилизовать на борьбу с внешним врагом своих сторонников президент Мадуро. Но одними призывами раскрутивший маховик внутреннего конфликта в Венесуэле Белый дом остановить невозможно - его марионетка Хуан Гуайдо продолжает расшатывать ситуацию. Западные СМИ утверждают: американцы обещали Гуайдо, что тот сможет частично использовать замороженные Трампом венесуэльские деньги на свои нужды.

События в Венесуэле продемонстрировали "кухню госпереворота", проводимого Соединенными Штатами. Эти события отвечают на вопрос, чего не следует делать в экономике и внутренней политике лидерам стран, заинтересованных в проведении независимого от Вашингтона курса, чтобы не стать следующей жертвой американских специалистов по смене режимов. И как действовать на упреждение, чтобы не позволить американским политтехнологам подтолкнуть оппозицию к противоправным действиям. Эти события послужат предостережением и тем государствам, кто, купившись на обещания Белого дома, согласится на одностороннее разоружение. Газета Wall Street Journal назвала события в Венесуэле "первым крупным кризисом новой эры конкуренции великих держав". Но такая конкуренция должна быть честной, основанной на международном праве и международных институтах. А главное, она не должна иметь ничего общего с практикуемым администрацией Трампа "законом джунглей".