Эксперт: техосмотр автомобилей давным-давно является формальностью

На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей. Авторы документа считают, что эта мера является "дополнительным финансовым обременением" для владельцев машин, она не способствует предупреждению ДТП. Главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников оценил эту инициативу.

"Вопрос с отменой техосмотра для частных владельцев легкового автотранспорта поднимается не в первый раз. Главный довод - количество происшествий по причине неисправного состояния транспортных средств очень мало. Но это только в относительных показателях. В абсолютных цифрах количество таких происшествий составляет порядка 5000 случаев ежегодно, что не так уж и мало.

С другой стороны, отрицать нечего - процедура проведения технического осмотра давным-давно является формальностью. Ни во времена, когда осмотром занимались сотрудники ГИБДД, ни в современной реальности, когда этим занимаются частные компании и официальные дилеры, ничего не изменилось - львиная доля автовладельцев просто покупает диагностическую карту, оставляя на собственной совести состояние личного авто.

В этом плане техосмотр действительно является не более чем косвенным налогом на содержание транспортного средства, и его ликвидация вряд ли принципиально что-то изменит. С другой стороны, учитывая все сложности автовладельцев - начиная от проблем с ОСАГО и заканчивая смертностью в ДТП - вряд ли законопроект об отмене техосмотра является той проблемой, которая требует незамедлительного решения в России", - рассказал эксперт.