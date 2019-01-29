Геймеры решили обрушить рейтинг игр Metro в Steam из-за Exodus

Рейтинг игр серии Metro в магазине Steam снизился во вторник, 29 января, из-за акции геймеров. Таким образом они выразили возмущение тем, что до февраля 2020 года игру Metro Exodus можно будет приобрести только в Epic Games Store.

Недовольные геймеры попытались опустить рейтинг игр серии с помощью негативных обзоров, которые зачастую содержат лишь фразы "Предатели!" и "За Exodus". Впрочем, как отмечает портал gmbox.ru, этой активности оказалось недостаточно, чтобы всерьез повлиять на рейтинг и выдачу игр.

Ранее компания Valve принесла извинения пользователям Steam, отметив, что те из них, кто уже сделал предзаказ игры, ее получат.

Metro Exodus будет доступна пользователям с 15 февраля. Игра-шутер, основанная на романах Дмитрия Глуховского, выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.