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29.01.2019 17:51
Рубрика: Спорт

Грищук: В Голландии Крамник играл "без тормозов", я понял, что он уходит

Текст: Данила Жиляев
Российский гроссмейстер, 14-й чемпион мира по шахматам Владимир Крамник объявил о завершении карьеры. О том, что он прощается с большими шахматами, стало ясно из его выступления на турнире в голландском Вейк-ан-Зее, который в итоге действительно стал для Крамника последним. Такое мнение в интервью "РГ" выразил трехкратный чемпион мира по блицу, заслуженный мастер спорта России Александр Грищук.
Владимир Крамник завершил карьеру в 43 года. Фото: EPA-EFE/OMER MESSINGER Владимир Крамник завершил карьеру в 43 года. Фото: EPA-EFE/OMER MESSINGER
Владимир Крамник завершил карьеру в 43 года. Фото: EPA-EFE/OMER MESSINGER
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Вас удивило решение Крамника завершить карьеру?

Александр Грищук: Честно говоря, мне показалось, что потому он так и играл в Вейк-ан-Зее, "без тормозов" - потому что это его последний турнир. Так в итоге и вышло. Наверняка я не знал, но было очень сильное подозрение, что он закончит. Так что неожиданностью для меня это не стало.

В чем, на ваш взгляд, причина? Ведь Крамнику 43 года, для гроссмейстера это вообще не возраст. Пресытился, устал?

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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Александр Грищук: Возможно, дело в том, что он был чемпионом мира и почувствовал, что уже не может бороться снова за это звание. Я не выигрывал мировую шахматную корону, мне сложно судить, но это не исключено. Не думаю, что он устал от шахмат, просто уровень его игры немного изменился, и он решил, что больше так не хочет. Наверное, и Роджер Федерер, если поймет, что у него больше нет шансов выиграть ни одного турнира "Большого шлема", уйдет из тенниса. Но в шахматах нет четырех турниров "Большого шлема", есть только борьба за титул чемпиона мира.

В Вейк-ан-Зее Крамник стал 14-м - это тоже показатель? Ведь он объявил, что принял решение несколько месяцев назад.

Александр Грищук: В последнем туре он мог сделать ничью, если бы захотел. Видимо, решил, что должен быть какой угодно результат, лишь бы не ничья.

Спорт Шахматы
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