В Египте раскопали гробницы Древнего Царства

В Египте археологи из исследовательского проекта, реализуемого на участке Куббет эль-Хава, при проведении раскопок в городе Аусане обнаружили многочисленные захоронения и ритуальные артефакты.

Как сообщает Ahram Online, открытие было сделано членами исследовательской миссии QHRP. Всего было обнаружено девять гробниц периода Древнего Царства (середина XXIII - середина XXI вв. до н.э.) Одна из обнаруженных гробниц вырублена в скале.

Остальные захоронения были сооружены из тщательно выложенных глиняных кирпичей. Отмечается, что древние строители надежно закрыли входы в гробницы. Однако это не остановило мародеров. Еще в древности они проникли внутрь, проломив задние стенки и разграбив могилы.

Лишь одна из них осталась неповрежденной. Как отметил Мустафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта, некоторые из могил имеют размеры 190x285 см, другие - 352x635 см.

В захоронениях найдено много керамики и человеческие останки. Все это будет передано для анализа и хранения в музей Асуана.