В гробницах династии Ляо найдена уникальная технология

Археологи обнаружили сложную дренажную систему в комплексе древних гробниц, принадлежавшем основателям династии Ляо - правителям Северного Китая.

Как сообщает агентство Синьхуа, комплекс захоронений находится в провинции Ляонин в пригороде Цзиньчжоу. Его раскопала археологическая миссия.

Установлено, что захоронения принадлежали представителям династии Ляо (916-1125 гг). На это указывают документы и надписи, найденные в могилах. Это было семейное кладбище знати киданьских племен, которые основали династию Ляо и правили северной частью Китая.

Всего было обнаружено пять гробниц с кирпичными погребальными камерами, в которых находилась керамика, изделия из металла, камня и стекла, а также аксессуары из янтаря. Настенные росписи изображают повозки, лошадей, людей и верблюдов.

"Одним из самых уникальных открытий стала сложная и почти идеальная дренажная система, - сказал Си Вейвей из местного археологического института. - Вода из гробниц уходила через канавы. Длина системы составляла 110 метров".

Сами канавы были сооружены из плит, кирпичей и каменных шаров. Эксперты считают, что шары выполняли оборонительную функцию, защищая гробницы от мародеров.