Во вторник в Лас-Вегасе состоялось заседание Атлетической комиссии штата Невада, на котором было принято окончательное решение по поводу инцидента с участием российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова. Чемпион UFC получил дисквалификацию и серьезный денежный штраф.

Напомним, что скандалом закончился бой между Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Российский боец, одержав убедительную победу, на эмоциях покинул октагон и спровоцировал массовую драку.

В итоге комиссия отстранила Хабиба от боев на 9 месяцев и оштрафовала на 500 тысяч долларов. По итогам того же заседания представители команды Хабиба, Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов, также участвовавшие в конфликте, получили годичную дисквалификацию и штрафы - по 25 тысяч долларов каждый. ­Конор Макгрегор тоже получил наказание. Он дисквалифицирован на 6 месяцев и оштрафован на 50 тысяч долларов.