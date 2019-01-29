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29.01.2019 18:56
Рубрика: Власть

Деревня перейдет в новый формат

Кабмин выделит в 2019 году на развитие сельских территорий более 25 млрд рублей
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 19(7777)
Потребности разрабатываемой государственной программы комплексного развития сельских территорий минсельхоз оценивает в 200 миллиардов рублей на каждый год до 2025-го. За предыдущие пять лет на реализацию стратегии устойчивого развития села правительство выделило 170 миллиардов.
Координировать работу ведомств по разработке госпрограммы премьер поручил минсельхозу. Фото: РИА Новости Координировать работу ведомств по разработке госпрограммы премьер поручил минсельхозу. Фото: РИА Новости
Координировать работу ведомств по разработке госпрограммы премьер поручил минсельхозу. Фото: РИА Новости

Министерство сельского хозяйства намерено к 15 марта завершить подготовку проекта государственной программы комплексного развития сельских территорий, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева. В поручении президента крайний срок для утверждения госпрограммы - 1 июня.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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С 2014 года этой темой правительство занимается в рамках отдельной стратегии устойчивого развития сельских территорий. "Всего на эти цели за пять лет было направлено более 170 миллиардов рублей", - подчеркнул глава кабинета министров. На селе построили почти четыре миллиона квадратных метров жилья, открыли 630 фельдшерско-акушерских пунктов и офисов врачей общей практики, заработали школы почти на 13 тысяч мест. Но предстоит сделать тоже немало, признают в кабмине. "Меры господдержки, которые предпринимаются для развития села и повышения уровня жизни сельских жителей, нельзя считать достаточными", - заявил глава минсельхоза. На совещании прозвучали такого рода данные: уровень безработицы на селе достигает 8 процентов, а в городе - 4,3 процента; доля сельского населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума - 20 процентов, в городе - 11,2 процента; более 67 процентов жилищного фонда в сельской местности оборудовано не всеми видами благоустройств; 400 тысяч сельских школьников вынуждены обучаться в две и даже три смены. За 10 лет сельское население сократилось на 500 тысяч человек, а 37 миллионов сельских жителей нуждаются в значительном повышении уровня жизни. Как заметил Дмитрий Патрушев, таковы условия жизни четверти населения страны.

Готовящаяся государственная программа должна будет сформировать комплексный подход к формированию нового типа сельских поселений, учитывать мероприятия, предусмотренные в рамках реализации национальных проектов, и сохранить меры, уже доказавшие свою эффективность.

Дмитрий Медведев обозначил две ключевые задачи, которые предстоит решить на стадии разработки госпрограммы. Во-первых, необходимо исключить дублирование позиций, которые содержатся в других государственных программах. Работу ведомств поручено координировать минсельхозу. "Во-вторых, необходимо четко выделить цели, которые будут реализованы в первую очередь, а для этого важно учесть специфику развития сельских территорий в каждом регионе", - сказал председатель правительства.

За предыдущие пять лет на реализацию стратегии устойчивого развития села правительство выделило 170 миллиардов. Теперь программа комплексного развития сельских территорий оценивается в 200 миллиардов рублей

Собрав информацию из регионов, минсельхоз сделал предварительный обсчет требуемого для решения поставленных задач финансирования. Речь идет о 200 миллиардах рублей ежегодно на период до 2025 года. Это в восемь раз больше 25 миллиардов, выделяемых правительством на развитие сельских территорий в 2019 году.

Дмитрий Патрушев пообещал представить проект новой госпрограммы к 15 марта и предложил обсудить его затем на заседании правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий, которую возглавляет лично Дмитрий Медведев.

Официально

- Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, дополняющее список информации, которую контрольно-надзорные органы могут получать при проверках юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без запроса такой информации у проверяемых лиц. "Подписанным распоряжением список информации, которую контрольно-надзорные органы могут получать при организации и проведении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без запроса такой информации у проверяемых лиц, дополнен еще 48 позициями", - говорится в пояснительной записке к распоряжению. Список дополнили документы и сведения, находящиеся в распоряжении 26 федеральных органов исполнительной власти, в том числе минфина, минпромторга, МВД, ФСБ, МЧС, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Росприроднадзора, Росрыболовства, Рособрнадзора. В пояснительной записке также отмечается, что расширение списка позволит снизить административные издержки предпринимателей, ведь при проведении проверок им не придется предоставлять документы и информацию, уже имеющиеся в распоряжении государственных органов.

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