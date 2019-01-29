История с кражей картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи обернулась бурными пересудами: кто виноват и что делать? И какие будут административные выводы? Последние, кажется, больше всех волнуют горячих блогеров, которые после кражи картины Куинджи на глазах у изумленной публики жаждут отставок, выговоров, наказаний. Кто-то нервничает: как! Неужели Зельфиру Трегулову после этого не разжалуют из директоров Третьяковки?!

Те, кто вчера радостно постил селфи с выставки Серова, теперь так же решительно бросились судить директора Третьяковки Зельфиру Трегулову (она на снимке) за неприятную историю с Куинджи. Фото: Сергей Куксин/РГ

А мне почему-то интересно, почему никто не требует отставки директора другого крупного национального музея (не будем показывать пальцем!), у которого среди бела дня при полном стечении народа и при полном его согласии вывезли один из ценнейших экспонатов под честное благородное слово мецената-благодетеля вернуть его в музей через несколько месяцев. Экспонат в музей не вернулся.

Я не к тому, чтобы поставить рядом (упаси Боже!) бывшего механика, который стал героем криминальной хроники и которому грозит 15 лет за то, что он полюбил искусство странною любовью, - и солидного бизнесмена, который накоротке с директором национального музея... Но при всей разнице исполнения и результата, так сказать, принцип один: произведение искусства, входящее в государственный музейный фонд и состоящее на учете в музее, перемещается на частную территорию. А как только такие перемещения становятся возможными в глазах общественности, следующий шаг не заставит себя ждать.

На этом фоне крики "Ату!" в адрес Третьяковской галереи выглядят очень странно. На музей сегодня набросились те, кто вчера с удовольствием постил селфи с выставки Михаила Ларионова и Валентина Серова, кто обменивался впечатлениями о выставке Ильи и Эмилии Кабаковых, кто радовался перформансам Тино Сегала в Новой Третьяковке, кто надевал виртуальные шлемы, чтобы побывать в мастерской художника...

Честно говоря, Третьяковская галерея - один из лучших государственных музеев страны, который очень успешно работает в весьма жестких условиях рыночной экономики. И заслуга Зельфиры Трегуловой тут бесспорна.

Но вдруг выяснилось, что это просто "досуг". А главное, что мы ждем от музея, чтобы он сохранил национальное наследие - для всех, в том числе для тех, кто будет жить после нас. И эта задача хранения, требующая кропотливости и соблюдения протокола защиты произведения, самая важная. Но как-то она должна уживаться с возможностью показывать эти сокровища людям. Иначе как?

Ситуация, с которой сегодня столкнулась Третьяковская галерея, - звонок для всех музеев. Считайте, что это проверка сигнализации

В пылу комментариев к шоковым новостям Третьяковской галерее припомнили весеннюю историю, когда два преподавателя вуза написали открытое письмо с жалобой на то, что смотрительницы в Новой Третьяковке не дали им провести занятие со студентами в стенах галереи.

Правда, потом выяснилось, что они просто не удосужились заранее подумать о чисто организационной части своего занятия-экскурсии, типа таких мелочей, как письмо в музей и прочее. Это же скучные бюрократические затеи, какое право музей имеет требовать соблюдения обычной процедуры заявки на экскурсию "со стороны"...

Вроде бы, где бузина, а где дядька... Но предполагается, что посетителям соблюдать правила поведения в музее "в лом", а музей - ну, он же должен...

Теперь музей обвиняют как раз в том, что скучный музейный протокол защиты экспоната на временной выставке не был выполнен. Почему, дескать, на временной выставке не установлена сигнализация у каждой работы.

Между тем проблема гораздо серьезнее. Проблема в том, что в Третьяковской галерее действует точно такой протокол защиты экспонатов, как на любой другой временной выставке в других музеях.

К примеру, недавно на ВДНХ закрылась выставка Николая Рериха. Он, кстати, ученик Куинджи. И работы его неплохо продаются на аукционах, востребованы в мире. Огромная была выставка в бывшем павильоне "Здоровье", который отдан Музею Востока. Была ли там у каждой работы сигнализация? И сколько это стоило? Может ли музей Востока поделиться опытом? А если бы вот так же обкуренный товарищ пришел невзначай, за ним бы по всей ВДНХ бегала охрана?

Некоторые из блогеров задаются вопросом, как теперь будет проходить досмотр на входе в музей? Неужто как в аэропорту? ...Но вообще-то я знаю в Москве музей, хороший, кстати, где досмотр проходит как раз как в аэропорту. И ничего, все понимают - меры безопасности.

Я не к тому, что надо именно так. Я к тому, что ситуация, с которой столкнулась Третьяковская галерея, - звонок для всех музеев. И не спрашивайте, по какой работе Куинджи он звонит... Считайте, что это проверка сигнализации.