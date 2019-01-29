Картина Архипа Куинджи, украденная с выставки в Третьяковской галерее, будет передана представителям Русского музея в среду, 30 января.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента музеев Минкультуры Владислава Кононова.

По его словам, у экспертов не возникает сомнений в том, что найденное полотно является подлинником.

​​​Напомним, картина "Ай-Петри. Крым" пропала с выставки работ художника вечером в воскресенье. Один из посетителей, которого приняли за работника музея, снял полотно со стены и покинул галерею.

В понедельник злоумышленник был задержан. Правоохранители также нашли похищенное полотно.

Картина была привезена в Москву из Русского музея. Было принято решение вернуть ее до окончания выставки, которая продолжит свою работу, как и запланировано, до 17 февраля.