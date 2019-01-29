Kia обновила Sorento Prime

Компания Kia представила новую версию Sorento. Презентация прошла в Южной Корее. На отечественном авторынке этот автомобиль известен как Sorento Prime.

Обновление коснулось лишь малой части комплектующих. В частности, электронных ассистентов. Их возможности расширились: помимо экстренного торможения, Sorento теперь имеет помощника удержания в пределах полосы, систему слежения при выезде с парковки задним ходом и контроль усталости водителя.

Экстерьер кроссовера изменился минимально. Производители уточнили, что ячеистая решетка радиатора с рамкой из темного хрома, ранее доступной лишь для GT-Line, будет установлена на все комплектации. Также топовые версии получат хромированные 19-дюймовые колеса.

Еще одно новшество - двухрежимный электропривод задней двери. Теперь багажник можно открывать и закрывать с разной скоростью: с обычной, либо увеличенной.

Кроссовер оснастили теми же двигателями: это 2 и 2,2-литровык дизельные агрегаты мощностью 186 и 202 л.с. и 2-литровый турбированный бензиновый движок на 240 л.с.

В последний раз Sorento серьезно обновляли полтора года назад: тогда автомобиль получил новый интерьер и усовершенствованные технические характеристики.

На корейском рынке кроссовер будет представлен в пяти комплектациях: Luxury, Prestige, Nobless, Master и Master Special. В последней, самой богатой, будет цветной проекционный дисплей и бортовая телематическая система UVO 3.0 с расширенным набором функций.